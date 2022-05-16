Представлены обновленные данные по численности населения Казахстана

Численность населения Казахстана на 1 апреля 2022 года составила 19 178,8 тыс. человек, в том числе городского – 11 419,8 тыс. (59,5%), сельского – 7 759 тыс. (40,5%) человек. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает Kazpravda.kz.

По сравнению с 1 апреля 2021 года численность населения увеличилась на 238,3 тыс. человек, или 1,3%.

*Данные о численности населения будут пересчитаны после окончательной обработки данных Переписи населения 2021 года.

Естественный прирост населения республики за январь-март 2022 года по сравнению с январем-мартом 2021 года (64,3 тыс. человек) снизился на 10,6% и составил 57,5 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 12,13 человек.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-март 2022 года составило 95,6 тыс. человек, что на 4,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (100,5 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,16 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 38,1 тыс. человек, что на 5,4% больше, чем в январе-марте 2021 года (36,1 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 8,03 умерших на 1000 человек.

За январь-март этого года в республике зарегистрировано 828 умерших младенцев в возрасте до 1 года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (815 умерших младенцев) рост на 1,6%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,66 случаев на 1000 родившихся.

В первом квартале 2022 года число прибывших в Казахстан составило 4 108 человек, число выбывших из страны – 5 281 человек, сальдо миграции составило 1 173 человека.

Основной миграционный обмен происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86%, выбывших – 80,8% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 12,6%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: городах Нур-Султане (7 523 человека), Алматы (8 278 человек) и Шымкенте (866 человек).