Представлены результаты исследований воздуха в Аулиекольском районе

В Аулиекольском районе Костанайской области, где бушуют масштабные пожары, провели внеплановые комплексные исследования воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

4 сентября в Аулиекольском районе Казгидромет и областной департамент экологии на базе лаборатории Казгидромета провели внеплановые совместные комплексные исследования воздуха.

«Данная работа была организована в 5 точках: cела Новонежинка, Аманкарагай, Аулиеколь, Баганалы и Лесное. Во всех них зафиксированы повышенные показатели диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы.

Погодные условия были без осадков и скорость ветра в северо-восточном направлении не превышала 3-4 метров. Видимость была плохой из-за дыма», – отметили в ведомстве.

Министерством экологии в тушении пожара задействовано 25 человек, 2 пожарные машины, 2 легковых автомобиля и 1 самолет.

«В соответствии с поручением Главы государства в Костанайской области в ближайшие 5 лет будет посажено 168 миллионов деревьев на площади 28,8 тысячи гектаров. В этом году на запланированных 4,3 тысячи гектаров земли весной было посажено 14 миллионов деревьев из 24 миллионов, а остальные планируется посадить осенью», – проинформировали в Минэкологии.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. По последним данным, площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Из четырех сел эвакуировали 1 841 человека. Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и 6 – в селе Озерный. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.