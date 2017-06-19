​Представлены судьи

В Алматы, как и в целом по республике, наблюдается заметное улучшение эффективности отправления правосудия. Об этом председатель Верховного суда Кайрат Мами сообщил на расширенном совещание в Алматинском городском суде, где были подведены итоги работы за 5 месяцев 2017 года. Председатель Верховного суда отметил наиболее важные результаты по итогам реализации реформ, предусмотренных в Плане нации.

В ходе совещания Кайрат Мами представил нового председателя Алматинского городского суда. Им стал Нургазы Абдиканов, занимавший ранее должность председателя Акмолинского областного суда. Также присутствующим были представлены вновь назначенные председатели районных судов.

Аналогичные совещания прошли в этот же день в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях. Здесь также были представлены новые председатели областных и районных судов. Областной суд ЮКО возглавил Талгат Баратбеков, а Кызылординский – Камбар Нурышев. Оба ранее занимали должности судей Верховного суда.