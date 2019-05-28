​Представляя взаимный интерес

Мероприятие прошло в рамках рабочего визита казахстанской делегации в Конституционный суд России. Как отметил председатель КС РК Кайрат Мами, за эти годы между юридическими структурами Казахстана и России установлены тесные и партнерские взаимоотношения. В 2016 году органы конституционного контроля наших стран подписали Меморандум о сотрудничестве.
– Наше взаимодействие будет углубляться. Этому способствует ряд факторов: общее историческое прошлое, близость правовых систем, интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза и другое, – резюмировал Кайрат Мами.
В свою очередь председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подчеркнул, что перед органами конституционного контроля часто ставятся схожие вопросы. Поэтому правовые позиции наших органов представляют взаимный интерес и нам надо сообща искать ответы на глобальные вопросы.
В завершение стороны обменялись информацией относительно предстоящих мероприятий и совместных проектов в сфере защиты конституционных прав граждан, проинформировала пресс-служба Конституционного совета Республики Казахстан.