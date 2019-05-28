​Представляя взаимный интерес

Мероприятие прошло в рамках рабочего визита казахстанской делегации в Конституционный суд России. Как отметил председатель КС РК Кайрат Мами, за эти годы между юридическими структурами Казахстана и России установлены тесные и партнерские взаимоотношения. В 2016 году органы конституционного контроля наших стран подписали Меморандум о сотрудничестве.

– Наше взаимодействие будет углубляться. Этому способствует ряд факторов: общее историческое прошлое, близость правовых сис­тем, интеграционные процессы в рамках Евразийского экономичес­кого союза и другое, – резюмировал Кайрат Мами.

В свою очередь председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подчеркнул, что перед органами конституционного контро­ля часто ставятся схожие вопросы. Поэтому правовые позиции наших органов представляют взаимный интерес и нам надо сообща искать ответы на глобальные вопросы.

В завершение стороны обменялись информацией относительно предстоящих мероприятий и совместных проектов в сфере защиты конституционных прав граждан, проинформировала пресс-служба Конституционного совета Респуб­лики Казахстан.