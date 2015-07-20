Представляют дизайнеры

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
В ресторанном комплексе «Эмират» разместили образцы продукции около четырех десятков производители продуктов питания, напитков, кондитерских изделий, товаров для автомобилей и так далее.
– В настоящее время более 120 различных компаний создают одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия Made in Kazakhstan. И качество, и востребованность казахстанских товаров растет. И наша цель – ознакомить потребителей с конкурентоспособными отечественными марками, продвинуть идею о том, что при равных условиях цены и качества выбирать лучше казахстанское, – пояснила координатор выставки Асем Касымова.
В этом отношении Fashion days Petropavlovsk органично вписалась в акцию «Покупай казахстанское!», проводимую под эгидой акимата Северо-Казахстанской области: накануне вступления в ВТО отечественным производителям крайне важно громко заявить о себе, а потребителям – наглядно убедиться, что в новых условиях наши товаропроизводители способны выдержать конкуренцию.
Наибольший интерес посетителей вызвали модные бренды одежды и аксессуаров. И вполне заслуженно: портмоне, кошельки, планшеты из кожи от «Адили», декорированные в фольклорном стиле, задержат самый взыскательный взгляд. Также платки из шелка и кашемира в национальных узорах. Наверняка далеко не все знают, как много стильной одежды производится нашими модельерами. А между тем оригинальные модели бренда «Авишу» из Караганды представила Виктория Пак, которая сама стояла у истоков фирмы.
– У нас на всех лейблах, визитках надпись: Made in Kazakhstan. Смотрим на показах, в Интернете, узнаем, что пользуется спросом в Европе, по мотивам этих идей создаем модели, – рассказывает Виктория. – При этом стараемся, чтоб наши изделия отличались не только исполнением, но и практичностью. У нас много вещей-трансформеров, когда из повседневной вещи можно сделать вариант для вечера, если дополнить его бижутерией, шарфом, ремнем, сумочкой и обувью.
Не менее важно и то обстоятельство, что в ближайшее время Виктория намерена перейти на работу с тканями, которые также производятся в Казахстане.
Характерной особенностью Fashion days стала ставка на местных авторов, для которых, по замыслу организаторов, выставка должна стать площадкой для обмена опытом и рождения новых идей. К сожалению, петропавловские швейники остались в стороне, сославшись на то, что специализируются в основном на спецодежде. Дело, конечно, полезное, но как часто (примеров тому тьма) казавшаяся надежной ниша в условиях конкуренции проседает в пользу более гибких производств. Гораздо большую активность проявили дизайнеры аксессуаров, и оказалось, что в Петропавловске это направление представлено весьма широко. В числе обративших на себя внимание авторов – Мадина Рамазанова.
– Я делаю ободки, серьги, колье, браслеты из бисера, камней, бусин, – рассказывает она. – Сначала это было просто увлечение, раздавала бижутерию подругам, что-то оставляла себе. Но материал для работы отнюдь не дешевый, поэтому пришла мысль предложить свои работы для продажи, и желающие купить сразу нашлись. Спрос на такие изделия высок, потому что каждое из них выполнено в единственном экземпляре. И сейчас думаю, что хобби перерастет в дело жизни, во всяком случае, на этом поприще я чувствую себя достаточно уверенно.
По подсчетам, выставку посетили порядка 1 100 человек, а выручка составила около 2 млн тенге.

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