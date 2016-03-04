Представители партии Аслан Курманбаев, Уалихан Кайсаров и Жангельды Шымшиков ознакомили присутствующих со своим видением причин глобальных процессов, происходящих в мировой экономике и коснувшихся нашей страны, путями преодоления их негативных проявлений.

В Казахстане, было отмечено в ходе встречи, нет причин для пессимистических настроений, однако для того, чтобы занять достойное место в числе передовых государств, предстоит немало сделать. Как показывает анализ, наиболее сильно падение цен (в чем, по мнению кандидатов, и заключается суть кризиса) сказалось на странах, имеющих богатые запасы полезных ископаемых, но не переориентировавших свою экономику на переработку, производство товаров с высокой добавленной стои­мостью: не дело, прозвучало в зале, продать шкуру, чтобы потом импортировать сшитую из нее шубу, но по цене в тысячу раз большей.

Важную роль в диверсификации экономики играет агропромышленный комплекс. Был приведен любопытный пример: по оценке экспертов ЮНЕСКО, промышленный и аграрный потенциал Казахстана огромен, так, наша земля способна прокормить миллиард человек. Но, помимо наращивания собственно растениеводства, развитие АПК должно включать также производство отечественной сельскохозяйственной техники и глубокую переработку сельхозпродукции, а также повышение объемов экспорта мяса. При этом на первое мес­то выходит производительность труда, которая у нас пока значительно ниже желаемой.

Также, по мнению кандидатов от ОСДП, дальнейшее продвижение вперед должна обеспечить демократизация, широкое привлечение общественных организаций к законотворчеству, принятию решений и контролю за исполнением намеченных программ.