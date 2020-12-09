Предстоит перезагрузка всей системы госуправления – Президент РК

Глава государства провел заседание Высшего совета по реформам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В своем выступлении Президент остановился на вопросах реформирования судебной и правоохранительной систем. По его мнению, следует продолжить работу по цифровизации и внедрению передовых IT-технологий в деятельность судей и правоохранителей. Отдельное внимание необходимо уделить повышению профессионализма судейского корпуса и личного состава правоохранительных органов.
"Нам нужны системные меры, в том числе и кадрового характера. Каждое назначение на пост судьи, будь это судья Верховного суда или председатели областных судов, вызывает острую дискуссию, прежде всего в самом судейском корпусе. Друг друга обвиняют в непрофессионализме, в применении личных связей и прочее. Нам все эти нездоровые тенденции нужно серьезным образом преодолеть", - констатировал Глава государства.
В то же время, как было отмечено в выступлении, все необходимые для реформы законодательные изменения должны быть тщательно, до деталей проработаны.
"Важно понимать следующее. Слишком частое изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства дестабилизирует правоприменительную систему в целом и дезориентирует тех, кто работает в этом поле. Возрастает риск ошибок, ценой которых могут стать судьбы наших граждан. Поэтому, в принципе темп задан неплохой в этом направлении. Я думаю, в следующий год реформы именно в этой сфере должны обрести хорошие обороты и привести к конкретным осязаемым результатам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что вся система госуправления должна стать реально "клиентоориентированной", а главный клиент – граждане Казахстана. Фактически, предстоит перезагрузка всей системы государственного управления – от госслужбы до местного самоуправления.
По итогам заседания были утверждены план работы Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам на 2021 год и составы консультативных комитетов.
В своем выступлении Президент остановился на вопросах реформирования судебной и правоохранительной систем. По его мнению, следует продолжить работу по цифровизации и внедрению передовых IT-технологий в деятельность судей и правоохранителей. Отдельное внимание необходимо уделить повышению профессионализма судейского корпуса и личного состава правоохранительных органов.
"Нам нужны системные меры, в том числе и кадрового характера. Каждое назначение на пост судьи, будь это судья Верховного суда или председатели областных судов, вызывает острую дискуссию, прежде всего в самом судейском корпусе. Друг друга обвиняют в непрофессионализме, в применении личных связей и прочее. Нам все эти нездоровые тенденции нужно серьезным образом преодолеть", - констатировал Глава государства.
В то же время, как было отмечено в выступлении, все необходимые для реформы законодательные изменения должны быть тщательно, до деталей проработаны.
"Важно понимать следующее. Слишком частое изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства дестабилизирует правоприменительную систему в целом и дезориентирует тех, кто работает в этом поле. Возрастает риск ошибок, ценой которых могут стать судьбы наших граждан. Поэтому, в принципе темп задан неплохой в этом направлении. Я думаю, в следующий год реформы именно в этой сфере должны обрести хорошие обороты и привести к конкретным осязаемым результатам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что вся система госуправления должна стать реально "клиентоориентированной", а главный клиент – граждане Казахстана. Фактически, предстоит перезагрузка всей системы государственного управления – от госслужбы до местного самоуправления.
По итогам заседания были утверждены план работы Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам на 2021 год и составы консультативных комитетов.