Предстоит перезагрузка всей системы госуправления – Президент РК

Президент
Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства провел заседание Высшего совета по реформам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем выступлении Президент остановился на вопросах реформирования судебной и правоохранительной систем. По его мнению, следует продолжить работу по цифровизации и внедрению передовых IT-технологий в деятельность судей и правоохранителей. Отдельное внимание необходимо уделить повышению профессионализма судейского корпуса и личного состава правоохранительных органов.

"Нам нужны системные меры, в том числе и кадрового характера. Каждое назначение на пост судьи, будь это судья Верховного суда или председатели областных судов, вызывает острую дискуссию, прежде всего в самом судейском корпусе. Друг друга обвиняют в непрофессионализме, в применении личных связей и прочее. Нам все эти нездоровые тенденции нужно серьезным образом преодолеть", - констатировал Глава государства.

В то же время, как было отмечено в выступлении, все необходимые для реформы законодательные изменения должны быть тщательно, до деталей проработаны.

"Важно понимать следующее. Слишком частое изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства дестабилизирует правоприменительную систему в целом и дезориентирует тех, кто работает в этом поле. Возрастает риск ошибок, ценой которых могут стать судьбы наших граждан. Поэтому, в принципе темп задан неплохой в этом направлении. Я думаю, в следующий год реформы именно в этой сфере должны обрести хорошие обороты и привести к конкретным осязаемым результатам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что вся система госуправления должна стать реально "клиентоориентированной", а главный клиент – граждане Казахстана. Фактически, предстоит перезагрузка всей системы государственного управления – от госслужбы до местного самоуправления.

По итогам заседания были утверждены план работы Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам на 2021 год и составы консультативных комитетов.

Популярное

Все
Патриарх
Возрождая легендарные породы
Содержал сирот, жертвовал на школы
Академия для ответственных родителей
«Гонки по вертикали» для пожарных
Семейные ценности – базовый приоритет казахстанцев
Жажда эффективности
Цифровая трансформация на повестке дня
Наследие Яссауи как мост между странами и эпохами
Новоселья в Кызылорде продолжаются
Как воспитывать чемпионов?
Пристанище уставших миллениалов
Белые паруса северного лета
Формировать общее культурное пространство
Данил и его бразильская команда в Астане
Создавая новый тип мышления
Непогода нынче в моде
Время инвестиций в интеллект
Гарантии защиты трудовых прав усилены
Интеллектуальный гамбит
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Китай удаляет из интернета весь люкс
В Казахстане усиливают цифровизацию системы здравоохранения
Грубо нарушил ПДД: мотоциклиста привлекли к ответственности в Павлодарской области
Какие мероприятия пройдут к 9 мая в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Незаконный канал ввоза грузовиков из Китая пресекли в Казахстане
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Мощный лесной пожар бушует в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Профессору КБТУ вручили одну из старейших наград Франции
В Китае два бывших министра обороны приговорены к смертной казни
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
В Баку открылась выставка «Диалог культур: Казахстан – Азербайджан»
День матерей отмечают в Казахстане
Астана вновь примет один из крупнейших турниров по Counter-Strike 2
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым

Читайте также

Казахстан поддержал инициативу Турции по учреждению формата…
Токаев рассказал о значимости развития цифровизации для Каз…
Президент: Необходимо сформировать общую базу тюркских язык…
В период турбулентности единство тюркских государств приобр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]