Предстоит превратить потенциал в осязаемые экономические результаты – Токаев

Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев полагает, что действенное применение искусственного интеллекта невозможно без доступа к высококачественным промышленным данным, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По его мнению, предприятия накопили значительные объемы производственных данных, однако они остаются разрозненными, различаются по качеству и зачастую не подходят для применения в системах искусственного интеллекта.

«На предыдущем заседании Совета я говорил о необходимости перехода к модели, ориентированной на данные, и о разработке отраслевых баз данных. Теперь эту работу необходимо последовательно распространить на промышленность. Нам нужны секторальные промышленные данные с едиными стандартами качества, взаимодействия и безопасного использования. Отечественные исследователи и разработчики должны иметь четкий и прозрачный доступ к ним. В то же время коммерческая тайна, стратегическая информация и критически важные данные должны оставаться под надежной защитой. Правительству совместно с бизнес-сообществом предстоит разработать общие подходы к формированию отраслевых промышленных баз данных с четким акцентом на их практическое использование при разработке отечественных технологических решений», – дал указания Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уже заложил прочную основу для развития искусственного интеллекта. Теперь задача состоит в том, чтобы превратить этот потенциал в осязаемые экономические результаты.

«Искусственный интеллект должен стать практическим инструментом индустриального развития страны. У Казахстана есть весь необходимый потенциал. Эту работу необходимо еще более углубить в секторах, имеющих наибольшее стратегическое значение. В связи с этим предлагаю посвятить следующее заседание Совета внедрению искусственного интеллекта в транспортно-логистическую отрасль. Дальнейшая трансформация этой сферы значительно расширит ее потенциал, повысит эффективность, а также укрепит транзитные возможности Казахстана», – добавил Глава государства.

 

#Токаев #транспорт #ИИ #логистика

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