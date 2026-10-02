Предстоит превратить потенциал в осязаемые экономические результаты – Токаев

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По его мнению, предприятия накопили значительные объемы производственных данных, однако они остаются разрозненными, различаются по качеству и зачастую не подходят для применения в системах искусственного интеллекта.

«На предыдущем заседании Совета я говорил о необходимости перехода к модели, ориентированной на данные, и о разработке отраслевых баз данных. Теперь эту работу необходимо последовательно распространить на промышленность. Нам нужны секторальные промышленные данные с едиными стандартами качества, взаимодействия и безопасного использования. Отечественные исследователи и разработчики должны иметь четкий и прозрачный доступ к ним. В то же время коммерческая тайна, стратегическая информация и критически важные данные должны оставаться под надежной защитой. Правительству совместно с бизнес-сообществом предстоит разработать общие подходы к формированию отраслевых промышленных баз данных с четким акцентом на их практическое использование при разработке отечественных технологических решений», – дал указания Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уже заложил прочную основу для развития искусственного интеллекта. Теперь задача состоит в том, чтобы превратить этот потенциал в осязаемые экономические результаты.