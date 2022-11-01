Предстоит важный выбор

Сторонники Касым-Жомарта Токаева побывали в Караганде, где встретились с представителями бизнес-сообщества, шахтерами и студентами.

В беседе с бизнесменами Карагандинской области были обсуждены приоритеты развития национальной экономики и вопросы стимулирования частного бизнеса.

Руководитель Республиканского общественного штаба Ерлан Кошанов отметил, что члены РОШ из числа известных общест­венных деятелей, депутатов, экс­пертов, журналистов активно проводят мероприятия в регио­нах, разъясняя предвыборные инициативы кандидата. В первые дни агитационной кампании прошло более 5 тыс. мероприятий по всей стране.

– 20 ноября казахстанцам предстоит сделать важный выбор, который определит вектор развития страны на ближайшие 7 лет. Важно, чтобы все казахстанцы проявили гражданскую активность и пришли на избирательные участки, – отметил член РОШ Токтар Аубакиров.

Активисты встретились со студентами и профессорско-преподавательским составом Карагандинского университета им. Е. А. Букетова. А позже спустились в забой шахты «Казахстанская», где рассказали горнякам об основных приоритетах кандидата, направленных на поддержку человека труда и повышение безопасности на производствах.

В тот же день Ерлан Кошанов навестил ветерана Великой Отечественной войны 99-летнего Есжана Буркитова. Несмотря на преклонный возраст, аксакал внимательно следит за избирательной кампанией кандидатов.