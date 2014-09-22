Предстоящее членство Армении в ЕАЭС не угрожает ее политической независимости

Политика
Предстоящее членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) никак не угрожает ее политической независимости. Об этом заявил президент республики Серж Саргсян, выступая на официальном приеме по случаю национального праздника – Дня независимости. Таким образом он ответил некоторым "оппонентам, которые пытаются представить членство в ЕАЭС как утрату политической независимости Армении", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Сегодня, в День независимости Армении, я со всей ответственностью заявляю, что наше членство в ЕАЭС никоим образом не угрожает политической независимости. Подобные утверждения беспочвенны", –подчеркнул Саргсян.

"В обозримом будущем мы готовимся стать членом ЕАЭС", – констатировал он. Президент отметил, что "такое решение обусловлено новыми перспективами экономического развития, которые открываются перед Арменией, а также связано с системой безопасности в регионе".

"Никто из нас не прорицатель, и мы не знаем, какие результаты будут у нас через 10 или 20 лет, но четко ясно одно: при хорошей работе мы можем рассчитывать на серьезные экономические выгоды", – сказал он. "Перед нашими товарами откроется огромный рынок, и возможность закрепления на нем уже будет зависеть от нашего умения работать", – добавил Саргсян.

Ожидается, что 10 октября в Минске, на заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоится подписание документа о присоединении Армении к договору о ЕАЭС.

"Мы продолжим открытое и заинтересованное сотрудничество со всеми нашими партнерами: ЕАЭС и его государствами–членами, ЕС и его государствами–членами, США, Китаем, соседними Грузией и Ираном, с другими дружественными нам странами", – заверил Саргсян.

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