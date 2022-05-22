Общество
Предстоящий референдум стал главной темой обсуждения на заседании экспертного клуба Sarap в Туркестан​е
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Вполне предсказуемо и объяснимо, что темой очередного заседания экспертного клуба Sarap стали предлагаемые поправки в Конституцию. Участники заседания обсудили роль Основного закона в развитии страны и значение реформы в создании Нового Казахстана. 

Спикеры, среди которых эксперты Института общественного развития Казахстана, государственные и общественные деятели, политологи, а также студенты Восточно-Казахстанского технического университета им. Даулета Серикбаева, подключившиеся в онлайн-формате, поделились своим мнением о том, как всенародное голосование повлияет на дальнейшее развитие республики. 

Открывая встречу, заместитель председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Асем Кайдарова отметила, что изменения, предложенные более чем в 30 статей Конституции, направлены на масштабную политическую трансформацию страны. Ее проведение позволит коренным образом изменить нашу политическую систему.

Заместитель акима города Туркестана Ерлан Кузембаев считает, что референдум приведет к изменениям, которые дадут ориентир для дальнейшего развития страны. Поэтому участие в голосовании – это гражданский долг каждого человека.

Эксперты напомнили, что референдум назначен на 5 июня, и у каждого совершеннолетнего гражданина нашей страны есть время, чтобы досконально изучить каждую поправку, сравнить какие изменения предполагается внести. 

Помочь разобраться в предстоящей реформе могут созданные повсеместно общественные штабы. Для широкого информирования населения проводятся встречи в трудовых коллективах, на предприятиях и в организациях. У людей есть возможность задать интересующие вопросы, услышать мнение экспертов, сравнить их ответ со своим представлением об ожидаемых реформах и последующих за ними переменами. 

Руководитель КГУ «Информационно-аналитический центр Туркестанской области», кандидат исторических наук, доцент Сейдулла Айкозов отметил, что инициативу Касым-Жомарта Токаева о проведении всеобщего голосования граждан по проекту конституционных поправок следует понимать как эффективный механизм создания Нового Казахстана. 

– Главной особенностью планируемой конституционной реформы является то, что изменения и дополнения будут реализованы через референдум, – убежден Сейдулла Айкозов. – После реализации конституционных реформ это будет иметь огромное значение, потому что именно народ имеет решающее слово при принятии Конституции страны.

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