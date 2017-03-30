​Предупредить нашествие саранчи

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Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

В нынешнем году в регионе против саранчи предстоит обработать 276 тыс. га земли. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. По информации руководителя областной территориальной инспекции Нуркена Бадыракова, химичес­кую обработку 163,5 тыс. га, или 59% от общей площади, проведут наземным способом. На оставшейся территории химикаты распылят с воздуха, задействовав малую авиацию.

Специалисты провели обс­ледование и установили, что 257,58 тыс. га сельскохозяйственных угодий заражены марокканской саранчой, оставшуюся площадь оккупировали личинки итальянского пруса. Чуть больше половины всей территории, подлежащей обработке, находится в Сары­агашском районе – 140,35 тыс. га. В зоне заражения также Арысь, где насекомые отложили кубышки на территории в 56,3 тыс. га, Шардаринский район – 27,2 тыс. га, Ордабасынский район – 20 тыс. га, Байдибекский район – 8 тыс. га. Качество проведения обработки будут контролировать 42 инспектора областной территориальной инспекции.

Параллельно с проведением противохимической обработки 58 сотрудников областного филиала ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» проведут исследования сельскохозяйственных угодий, пригодных для откладки яиц, чтобы выявить участки, где плотность личинок может приблизиться к критической. Эта информация при необходимости позволит расширить площадь обработки ядохимикатами и избежать возможного массового нашествия саранчи. На помощь специалистам по защите растений придут 287 человек из числа безработных местных жителей, привлечь которых планируется через районные и городские центры занятости.

Аким области Жансеит Туймебаев призвал подойти со всей ответственностью к борьбе против саранчовых и иных вредителей и провести химическую обработку в максимально сжатые сроки, не дав насекомым встать на крыло. Ставится задача провести работу в течение трех недель. Для этого подготовлен 71 наземный агрегат, каждый из которых в состоянии распылить за день химикаты на площади в 100 га, и 5 самолетов Ан-2, продуктивность работы которых значительно выше. 

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