​Предупредительный выстрел

1105
Рахим Койлыбаев, Атырау

Инцидент произошел в поселке, который находится в низовьях реки Урал. Как рассказал военный прокурор западного региона Жанболат Аекенов, в ночь на 10 октября около 3.30 утра в райо­не поселка Дамба пограничным нарядом в составе одного офицера и сержанта контракт­ной службы было установлено движение по реке байд без габаритных сигнальных огней. При этом представитель военного надзорного органа подчеркнул, что в ночное время передвижение судов по реке категорически зап­рещено. Со слов участников пог­раничного наряда, с этих байд, причаливших к берегу, неизвестные люди стали перегружать мешки на подъехавшие мотоцикл и автомашины. Как указали в своих пояснениях пограничники, в мешках была рыба осетровых пород в большом количестве. И тогда они решили задержать неизвестных людей и водителя мотоцикла.

– Однако в это время к месту задержания прибыла большая группа людей, примерно 30 человек, которые требовали отпустить задержанных и демонстративно угрожали физической расправой и групповым нападением, – рассказывает Жанболат Аекенов.

По его словам, в целях пресечения противоправных действий офицер-пограничник вынужден был сделать предупредительные выстрелы в воздух из штатного оружия, однако неизвестные лица стали наносить офицеру побои. В этой ситуации, когда злоумышленники могли завладеть оружием, офицер-пограничник произвел выстрелы в землю. Пос­ле этого неизвестные ушли по реке на лодках, а мотоцикл уехал в неизвестном направлении. Сейчас по указанным фактам применения насилия в отношении представителей власти департаментом внутренних дел Атырауской области начато досудебное расследование. Вместе с тем одновременно военно-следственным управлением проверяется законность применения оружия военнослужащим пограничного наряда.

Между тем уже через час пос­ле указанных событий стало известно об обращении одного из местных жителей с касательным ранением ноги за медицинской помощью в атыраускую областную больницу. По словам военного прокурора, в рамках проводимых расследований устанавливаются его личность и причастность к ночным событиям.

Это уже не первый случай, когда в Атырауской области на пограничников совершается нападение. Буквально меньше месяца назад в другом приморском селе – Жанбай Исатайского района – неизвестные лица днем (!) попытались на джипе сбить пограничников, которые возвращались с пробежки на заставу. За своих подчиненных заступился офицер, но на него напала толпа агрессивно настроенных мужчин. Пограничник вынужден был забежать на заставу, схватить автомат и сделать 3 предупредительных выстрела в воздух. 

