Предусмотрены отчеты

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Михаил ТЁ, Жамбылская область
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Создание местной полицейской службы, входящей в штат органов внутренних дел, предусмотрено Планом нации «100 конкретных шагов», инициированным Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В компетенцию новой структуры вошли вопросы, касающиеся охраны общественного порядка, дорожной безопас­ности и противодействия бытовой преступности. Ее главное отличие от прежних формирований состоит в том, что она подотчетна местным исполнительным органам и населению. Уже, к слову, составлен график отчетов.

– Подотчетность местной полицейской службы будет способствовать прозрачности работы, а также повышению ответственности сотрудников и доверия к ним со стороны граждан, – отметил Бакытжан Бейсеев в ходе брифинга на площадке регионального филиала Службы центральных коммуникаций. – К примеру, в этих целях инспектора дорожно-патрульной службы обеспечены видеорегистраторами, которые фиксируют все действия сотрудника полиции в течение патрульной смены.

В структуру нового ведомства вошли подразделения школьных, участковых инспекторов и их помощников, инспекторов по делам несовершеннолетних, дорожно-патрульной полиции, приемников-распределителей для лиц без определенного места жительства и документов, а также спецприемников для административно арестованных.

Переход сотрудников в новое формирование не отразился на их статусе, льготах и правах. Но, как заверил Б. Бейсеев, это не останется незамеченным в работе.

– Прежде из-за недостатка сотрудников в других подразделениях участковых инспекторов или дорожных полицейских нередко привлекали к работе, не входящей в их обязанности, – заметил начальник местной полиции. – Теперь же подобного не будет. Каждый выполняет только свои функции. К тому же большой акцент сделан на профилактику правонарушений. Все это вкупе уже повлияло на эффективность работы. К примеру, только количество нарушений Правил дорожного движения снизилось на 38%.

Особый акцент новая структура делает на принципе «нулевой терпимости». С начала нынешнего года выявлено уже 2 027 административных правонарушений: зафиксировано 177 случаев запрета курения в неустановленных местах, 207 нарушений прошли по статье «мелкое хулиганство», 519 фактов связаны с распитием спиртных напитков и появлением в нетрезвом виде в общественных местах.

Кроме того, за неполный первый месяц года дорожными полицейскими зарегистрировано свыше 9,5 тыс. нарушений, совершенных автовладельцами. Львиную долю из них (2 771) составляют факты превышения скорости. Многие жамбылцы продолжают пренебрегать ремнем безопасности – подобное нарушение установлено в 1 853 случаях. Также немало тех, кто, несмотря на запрет, за рулем автомобиля пользуется мобильным телефоном или радиостанцией – таких зафиксировано 1 587.

В завершение Б. Бейсеев и его замес­тители Касым Кулсериков и Канатбек Алимжанов ответили на вопросы журналистов. 

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