Предварительную оценку платежного баланса РК озвучил Нацбанк

Национальный банк озвучил предварительную оценку платежного баланса Республики Казахстан за 9 месяцев 2015 года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу НБ РК.
"Национальный банк возвращается к практике публикации предварительной оценки платежного баланса Республики Казахстан, формируемой на 30-й день после отчетного периода. Подробная информация размещена на сайте
Национального банка. Дефицит счета текущих операций за 9 месяцев 2015 года составил $4 млрд по сравнению с профицитом в размере $6,1 млрд за 9 месяцев прошлого года", – сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, торговый баланс за 9 месяцев 2015 года сложился положительным и составил $10,7 млрд, снизившись на 65% по сравнению с показателем за 9 месяцев прошлого года – $30,6 млрд.
"Экспорт товаров за 9 месяцев 2015 года составил $36,4 млрд, в то время как за 9 месяцев прошлого года – $62,7 млрд. Импорт товаров снизился до $25,7 млрд. При этом за 9 месяцев прошлого года – $32,1 млрд.
Отрицательное сальдо доходов составило $10,9 млрд по сравнению с $19,9 млрд за 9 месяцев 2014 года", – отмечается в отчете.
Как пояснили специалисты Национального банка, сокращение дефицита произошло в результате снижения доходов экспортеров и, соответственно, доходов нерезидентов от прямых инвестиций:
"Отрицательное сальдо международных услуг составило $3,8 млрд.
За 9 месяцев 2015 года чистый приток капитала по финансовому счету составил $8,4 млрд. Чистый приток по операциям с прямыми инвестициями за 9 месяцев 2015 года составил $3,6 млрд".
Главный финрегулятор отмечает, что окончательные результаты платежного баланса за 9 месяцев 2015 года будут опубликованы на 90-й день после отчетного периода, то есть 31 декабря 2015 года, что соответствует правилам международной статистики.
Предварительная оценка платежного баланса за 2015 год будет обнародована 5 февраля 2016 года.