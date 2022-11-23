Предварительный отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ о ходе и итогах электоральной кампании по выборам президента РК содержит большой ряд позитивных оценок, в частности, подчеркивается, что все СМИ соблюдали законы при освещении выборов

Политика
Александр Бри

Заявление о предварительных результатах и выводах миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Казахстане в 2022 году было опубликовано сразу же после дня голосования. В нем указываются различные вопросы, замеченные наблюдателями данной структуры в ходе кампании, включая положительный опыт.

В частности, в предварительном заключении дается позитивная оценка работе по организации электоральной кампании на различных ее этапах и по различным аспектам.

Так, в заявлении БДИПЧ говорится, что Центральная избирательная комиссия осуществляла подготовку к выборам эффективно и в соответствии с установленными законодательством сроками. Регулярно проводились открытые заседания ЦИК: на них могли присутствовать наблюдатели, представители СМИ и доверенные лица партий, кроме того, они транслировались в прямом эфире.

Решения ЦИК публиковались в день их принятия. А непосредственно в день выборов ЦИК регулярно делилась обновленной информацией о ходе голосования, включая явку избирателей.

Отмечается также, что Центр­избирком провел «общенацио­нальную всеобъемлющую инклюзивную кампанию по информированию избирателей на казахском и русском языках». Гражданам рассказывалось о дате выборов, запускались мотивационные материалы, поощряющие участие казахстанцев в голосовании.

Многие участковые избирательные комиссии проинформировали долгосрочных наблюдателей МНВ БДИПЧ о том, что они проводили обход от двери к двери, чтобы предоставить избирателям распечатанные приглашения, информирующие их о дате выборов и номере избирательного участка.

Относительно работы избирательных комиссий на местах в заявлении МНВ БДИПЧ говорится, что их члены «были опытны, комиссии были хорошо оснащены и выполняли свою работу эффективно». Центральной избирательной комиссией в рамках подготовки к выборам были организованы для комиссий нижестоящего уровня учебные занятия.

«МНВ БДИПЧ оценила наблюдаемые учебные занятия как информативные, всеобъемлющие и инновационные, занятия дополняли видеоролики и интерактивные ролевые игры. ЦИК также выпустила удобную для пользователя брошюру о процедурах подсчета голосов в соответствии с предыдущей рекомендацией БДИПЧ», – говорится в заявлении миссии наблюдателей.

С удовлетворением МНВ БДИПЧ был воспринят ряд мер, облегчающих доступ лиц с различными видами инвалидности.

«ЦИК предприняла ряд инициатив по расширению доступа и участия лиц с инвалидностью в рамках избирательного процесса в сотрудничестве с представителями региональных некоммерческих организаций. Прямая трансляция заседаний ЦИК и информационные видеоролики для избирателей транслировались с сурдопереводом. ЦИК провела специальные сессии и семинары для нижестоящих избирательных комиссий по данной теме и подготовила подробные рекомендации для членов УИК о том, как эффективно помогать людям с инвалидностью в день выборов. Также предусматривался беспрепятственный доступ избирателей с ограниченной мобильностью на избирательные участки и предоставление бланков Брайля для слабовидящих избирателей», - отмечается в предварительном отчете.

Также подчеркивается, что более половины мест проведения агитационных мероприятий в рамках избирательной кампании, за которыми наблюдала МНВ БДИПЧ, были доступны для независимого доступа лиц с ограниченными физическими возможностями.

«Тон избирательной кампании как онлайн, так и очной, был позитивным или нейтральным. МНВ БДИПЧ не сообщала и не наблюдала никакой дискриминационной риторики в отношении национальных меньшинств во время избирательной кампании», - говорится в заявлении.

Отмечается в заявлении и то, что собеседники МНВ БДИПЧ не высказали серьезных опасений по поводу точности списков избирателей. Ни один зарегистрированный кандидат не высказал опасений по поводу свободы собраний. Впервые с целью предотвращения многократного голосования статус регистрации избирателей должен был быть проверен через портал электронного правительства. Недавние инициативы в области цифровизации правосудия упростили процедуру подачи жалоб и повысили скорость реагирования государственных органов.

Отдельного упоминания в заявлении заслужил вопрос представленности женщин. Наблюдатели БДИПЧ отметили, что женщины широко представлены в нижестоящих органах по проведению выборов. В частности, как указывается в отчете, на участках, где находились представители МНВ БДИПЧ, подавляющее большинство членов участковых избиркомов составляли женщины, в том числе в качестве председателей.

Что касается мониторинга информационного поля, то, как говорится в заявлении, все отслеживаемые БДИПЧ средства массовой информации соблюдали положения законодательства о равном освещении избирательной кампании в новостях. Кандидатам была предоставлена равная доля эфирного времени и печатной площади, покрываемых за счет государственного бюджета.

Содержатся в заявлении оценки наблюдателей и относительно дня голосования. Так, отмечается, что МНВ БДИПЧ наблюдала за открытием 127 избирательных участков и положительно оценила процесс на всех, кроме трех. «Процедуры, в общем и целом, соблюдались», - говорится в заявлении.

Процесс голосования наблюдатели МНВ положительно оценили в 95% из 1 131 наблюдений.

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