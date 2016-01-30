Предвыборный штаб "Нур Отана" объявил о начале своей работы

Политика
356
Ерзат Сергазин
В Центральном аппарате партии "Нур Отан" прошел брифинг, в ходе которого Аскар Мырзахметов объявил о начале предвыборной работы к назначенным на 20 марта выборам в Мажилис и маслихаты, передает Kazpravda.kz.

В своем выступлении Первый заместитель Председателя партии напомнил, что на внеочередном съезде "Нур Отана" прошедшего по председательством Нурсултана Назарбаева был утвержден партийный список и принята новая программа партии.

"Предстоит большая предвыборная работа. Перед нашей партией стоят серьезные задачи, которые мы планомерно намерены решать. Во всех областях и городах республиканского значения созданы региональные штабы", - сказал Мырзахметов.

Первый заместитель партии подчеркнул, что на сегодняшний день сформированы списки кандидатов в депутаты в Мажилис и маслихаты. "Миссия штаба - достижение уверенной и убедительной победы на предстоящих 20 марта выборах. Хотел бы поблагодарить всех и пожелать плодотворной работы. "Нур Отан" как доминирующая и ответственная политическая сила, в своей предвыборной программе определила конкретные действия для ответа на новые вызовы и достижения поставленных целей по реализации государственного курса Лидера Нации на обеспечение единства, стабильности и созидания", - отметил Аскар Мырзахметов.

Экс-депутат Мажилиса и Сената Парламента РК Куаныш Султанов рассказал что партия "Нур Отан" последовательно работает во благо социального развития Казахстана и об этом знает весь народ. "Глава государства ставит большие задачи по экономическому и социальному развитию нашей республики, огромную работу по поручению президента для вхождения в число передовых стран мира проводит партия "Нур Отан", - говорит Бахытжан Ертаев.

В своей речи представитель предвыборного штаба "Нур Отана" Ирина Аронова заострила внимание что партийная организация "Нур Отан" очень обширна и имеет в стране большое количество сторонников. "Партийные активы готовы работать не только на уровне однопартийных списков, мы готовы к борьбе на уровне областных и районных маслихатов. "Нур Отан" ведет обширную работу на протяжении всего времени и решает насущные вопросы граждан круглогодично", - сказала депутат Мажилиса парламента РК 5 созыва.

В предвыборный штаб партии вошли не только известные государственные и общественные деятели, люди из мира культуры, науки, спорта, но, и журналистики. В утвержденном партийном списке фигурирует имя известной телеведущей Майи Бекбаевой. "Нур Отан" единственная в стране партия, которая слышит, реагирует и в большинстве случаев решает проблемы простых казахстанцев. Только в прошлом году в общественные приемные партии поступило более 90 тысяч обращений, из которых многие вопросы решались благодаря реакции на это "Нур Отана", - сказала Бекбаева.

Отметим, что по всему Казахстану будут работать 16 региональных и 208 территориальных штабов, в их состав войдут более 3,5 тысяч человек. В работе всех штабов примут участие более 29 тысяч доверенных лиц, а также порядка 27 тысяч активистов партии.

Популярное

Все
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Первая свадьба на велосипедах прошла в Петропавловске
Некоторые стоматологические клиники в Казахстане можно сравнить с «русской рулеткой»
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Национальная команда Казахстана проявила характер в последнем матче на чемпионате мира
Лето без назойливых комаров и мошек обещают павлодарцам
Мобильная связь и Интернет появятся еще в 49 населенных пунктах Жетысу
Получили акимы «по шапкам»
За первый квартал текущего года в Казахстан вернулись 4 575 этнических казахов
Осторожно: плитка отваливается!
Отвечая на вызовы времени
Настоящий контр-адмирал
Лесной пожар
То, что нас объединяет
Утилизировать и заработать
Громко и масштабно
Праздник продолжается
Выйти из темноты
Детство, которого не было
Секвойкина квартира
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 школьников отравились в Алматинской области
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Малыша обварили парафином в массажном центре Кызылорды
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии
Казахстан впервые подписал Соглашение о свободной торговле …
Касым-Жомарт Токаев вручил Халиме Якоб орден "Достык"
Какие документы подписали Казахстан и Сингапур по итогам пе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]