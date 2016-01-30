Предвыборный штаб "Нур Отана" объявил о начале своей работы

В Центральном аппарате партии "Нур Отан" прошел брифинг, в ходе которого Аскар Мырзахметов объявил о начале предвыборной работы к назначенным на 20 марта выборам в Мажилис и маслихаты, передает Kazpravda.kz.
В своем выступлении Первый заместитель Председателя партии напомнил, что на внеочередном съезде "Нур Отана" прошедшего по председательством Нурсултана Назарбаева был утвержден партийный список и принята новая программа партии.
"Предстоит большая предвыборная работа. Перед нашей партией стоят серьезные задачи, которые мы планомерно намерены решать. Во всех областях и городах республиканского значения созданы региональные штабы", - сказал Мырзахметов.
Первый заместитель партии подчеркнул, что на сегодняшний день сформированы списки кандидатов в депутаты в Мажилис и маслихаты. "Миссия штаба - достижение уверенной и убедительной победы на предстоящих 20 марта выборах. Хотел бы поблагодарить всех и пожелать плодотворной работы. "Нур Отан" как доминирующая и ответственная политическая сила, в своей предвыборной программе определила конкретные действия для ответа на новые вызовы и достижения поставленных целей по реализации государственного курса Лидера Нации на обеспечение единства, стабильности и созидания", - отметил Аскар Мырзахметов.
Экс-депутат Мажилиса и Сената Парламента РК Куаныш Султанов рассказал что партия "Нур Отан" последовательно работает во благо социального развития Казахстана и об этом знает весь народ. "Глава государства ставит большие задачи по экономическому и социальному развитию нашей республики, огромную работу по поручению президента для вхождения в число передовых стран мира проводит партия "Нур Отан", - говорит Бахытжан Ертаев.
В своей речи представитель предвыборного штаба "Нур Отана" Ирина Аронова заострила внимание что партийная организация "Нур Отан" очень обширна и имеет в стране большое количество сторонников. "Партийные активы готовы работать не только на уровне однопартийных списков, мы готовы к борьбе на уровне областных и районных маслихатов. "Нур Отан" ведет обширную работу на протяжении всего времени и решает насущные вопросы граждан круглогодично", - сказала депутат Мажилиса парламента РК 5 созыва.
В предвыборный штаб партии вошли не только известные государственные и общественные деятели, люди из мира культуры, науки, спорта, но, и журналистики. В утвержденном партийном списке фигурирует имя известной телеведущей Майи Бекбаевой. "Нур Отан" единственная в стране партия, которая слышит, реагирует и в большинстве случаев решает проблемы простых казахстанцев. Только в прошлом году в общественные приемные партии поступило более 90 тысяч обращений, из которых многие вопросы решались благодаря реакции на это "Нур Отана", - сказала Бекбаева.
Отметим, что по всему Казахстану будут работать 16 региональных и 208 территориальных штабов, в их состав войдут более 3,5 тысяч человек. В работе всех штабов примут участие более 29 тысяч доверенных лиц, а также порядка 27 тысяч активистов партии.