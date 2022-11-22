Предвзятая оценка

Официальный комментарий Министерства иностранных дел РК последовал вслед за публикацией предварительного отчета миссии БДИПЧ ОБСЕ о ходе и итогах электоральной кампании по выборам президента РК.

«Как известно, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) обладает мандатом по оказанию помощи государствам – участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы «обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии» (Хельсинский документ 1992 года). В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым Президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, пре­вращение ее в передовое общество, основанное на верховенстве закона», – говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Как отмечают в МИД, заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее «голословные и не подтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость». И, к тому же, говорится в комментарии, содержание заявления «свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долго­срочного и конструктивного сот­рудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание».

Предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ вчера на пресс-конференции в Астане представила глава миссии этой структуры по наблюдению за выборами Уршула Гацек. Она заявила, что состояв­шаяся электоральная кампания подчеркнула необходимость дальнейших реформ для приведения соответствующего законодательства и его реализации в соответствие с обязательствами ОБСЕ по обеспечению подлинного плюрализма.

По ее мнению, органы по проведению избирательного процесса предоставили обширную информацию гражданам в средствах массовой информации, но скудное освещение избирательной кампании СМИ и фактическое отсутствие аналитических репортажей, в том числе онлайн, ограничили возможности избирателей сделать осознанный выбор.

Все телевизионные станции, в отношении которых проводился мониторинг, соблюдали положения законодательства, касающиеся равного освещения избирательной кампании в новостях. Однако нынешним выборам, по мнению главы миссии БДИПЧ, не хватило зрелищности и конкуренции.

– Действующий Президент баллотировался как совместный кандидат от всех парламентских партий, и, по сути, ему не было брошено серьезного вызова в ходе сдержанной кампании, – отметила Уршула Гацек. – Мы призываем власти продолжать проводимые реформы, в том числе в отношении законов, связанных с выборами и их имплементацией.

Что касается анализа выборного законодательства, то глава миссии отметила, что Конституция Республики Казахстан, Закон «О выборах» и другая нормативная база для проведения электоральной кампании претерпели ряд изменений. Но все же она не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. Например, независимым кандидатам не разрешается баллотироваться на пост президента, а требования к ним, в том числе касающиеся образования, места жительства и опыта работы на государственной службе или выборных должностях, противоречат обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам, говорится в заявлении.

– Положительно то, что недавние инициативы в области цифровизации правосудия упрос­тили процедуру подачи жалоб и повысили скорость реагирования государственных органов, а рассмотрение споров было передано из гражданских в специализированные административные суды, – сказала Уршула Гацек. Подчеркивалось, что в свете предстоящих в ближайшее время парламентских выборов есть возможность для решения этих и других вопросов.