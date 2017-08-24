​Предъявите паспорт

По поддельным документам из Казахстана в Евросоюз улететь попытались шестеро граждан Сирийской Арабской республики. При этом наша страна использовалась исключительно как транзитная. Задержанные, как выяснилось, прилетели сначала из Тегерана в Алматы, а уж потом планировали добраться до Европы.

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы КНБ РК, причиной задержания послужили предъявленные сотрудникам контрольного пункта поддельные паспорта граждан Республики Болгарии – во всех шести документах были заменены листы с личными данными и проставлены ненастоя­щие штампы. То есть применена та же схема подделки паспортов, что и у задержанных в минувший понедельник сирийцев, следовавших рейсом Астана – Лондон и аналогичным образом выдававших себя за граждан Болгарии. По словам задержанных, Казахстан не являлся конечной целью их незаконного путешествия – иностранцы планировали попасть на территорию стран Евросоюза.