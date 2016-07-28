​Преемственность боксерских поколений

– В 1996 году на Олимпиаде в Атланте наша страна дебютировала на главных стартах четырехлетия по летним видам спорта самостоятельной, независимой командой. И нам удалось о себе заявить во весь голос, достойно представив молодое государство.Наша команда выступала на многих соревнованиях – официальных и неофициальных, и везде мы завое­вывали медали. Мне и остальным боксерам родного Казахстана в те годы очень повезло, ведь тогда в этот вид спорта пришел по-настоящему болеющий за дело Бекет Сапабекович Махмутов – организатор со стратегическим мышлением. Он решил многие существовавшие на тот момент бытовые проблемы, а самое главное – вдохнул в нас истинное чувство патриотизма – патриотизма казахстанского. Этого человека я очень уважаю, он – великий учитель. Уверен, что со мной будут солидарны все боксеры, выступавшие в тот период за сборную.Нынешнему же поколению отечественных боксеров я желаю только одного – стремления. Достигайте своей цели, как бы вам это тяжело ни давалось, старайтесь, и у вас все получится. Для человека идущего, настырного и целеустремленного всегда открываются двери, а потому никогда не останавливайтесь на достигнутом.В моей карьере было множество случаев, когда хотелось сказать: «Я достиг вершины». Однако продолжал трудиться, работать над собой. Чем дорога сложнее, тем она интереснее. Гимн Казахстана обязательно должен сыграть в столице XXXI летних Олимпийских игр, для этого есть все предпосылки.Поверьте мне на слово, такими условиями, которые созданы для боксеров в Казахстане, мало кто в мире может похвалиться, и этим нужно дорожить. Необходимо благодарностью отвечать руководству бокса в лице Тимура Кулибаева и других причастных к прогрессу этого вида спорта менеджеров, а также всему народу Казахстана. В нынешнем году исполняется ровно 20 лет с тех пор, как Казахстан дебютировал на Олимпиаде. За это время нашу страну с наилучшей стороны узнал весь мир, и сегодня мы не должны останавливаться на достигнутом. Желаю тренерскому штабу национальной сборной удачи, а самим боксерам – громких побед!– Летняя Олимпиада в Рио для спортсменов независимого Казахстана станет уже шестой по счету. Отечественные мастера кожаной перчатки выигрывали золотые медали на всех предыдущих Играх. В нынешней сборной есть квалифицированные боксеры, способные порадовать страну успешным выступлением. Да, наша команда взяла полный комплект лицензий и будет представлена во всех десяти весах, однако основные надежды на медали связаны с опытным Биржаном Жакиповым, капитаном сборной Данияром Елеусиновым, титулованным Адильбеком Ниязымбетовым и мастеровитым Иваном Дычко. Безу­словно, остальные наши боксеры имеют не меньшие шансы взойти на пьедестал. Олжас Саттыбаев, Кайрат Ералиев, Берик Абдрахманов, Абылайхан Жусупов, Жанибек Алимханулы и Василий Левит не раз доказывали свою состоятельность, и они готовы к большим свершениям.Безусловно, на ребятах лежит большой груз ответственности, однако они это понимают и должны сделать все возможное, чтобы вернуться из Рио-де-Жанейро с высоко поднятыми головами. На боксеров всегда распространяется негласный план по добыче медалей. Тем более что многие болельщики сейчас недовольны тем, что в Катаре на последнем чемпионате мира мы остались без золотых наград. Но ничего страшного не произошло. За год до главного турнира не обязательно было «светиться».Лично я, когда впервые поехал на Олимпийские игры в Атланту, чувствовал неимоверный груз ответственности. Первая для нашей страны Олимпиада, первый выход в большой спортивный свет, мне доверили нести флаг Казахстана на церемонии открытия… Преодолеть психологический барьер было нелегко, уверенность появляется уже по ходу состязаний.В Сиднее груз ответственности на мне лежал также немалый. После бронзовой медали Атланты от меня все ждали только «золота». Я снова был знаменосцем Олимпийской сборной. Понимал, что на Родину должен вернуться не бронзовым, не серебряным призером, а только чемпионом. Мне тогда вспомнились знаменитые слова: «Отступать некуда, позади Москва». И я стал чемпионом.Казахстанская федерация бокса во главе с Тимуром Кулибаевым за последнее время проделала колоссаль­ную работу на благо нашего вида спорта. В Казахстане боксу уделяют большое внимание, спортсменам создаются комфортные условия, тренерский штаб команды состоит из профессионалов. Мне очень хотелось бы, чтобы эта кома­нда повторила наш сиднейский результат (2 золотые, 2 серебряные награды. – Прим. ред.), а может, даже и превзошла его.– Золотая медаль в боксерском турнире Олимпиады в Рио, у нас, даст Всевышний, будет. Все спорт­смены сборной находятся в одинаковых условиях, награду высшего достоинства может выиграть каждый. Никого персонально выделять не хотелось бы.Если вспоминать свою первую Олимпиаду в Атланте, то в финал я пробился без больших проблем. Соперники были достойными, но мне удалось остановить их. В решающем бою меня ожидал кубинский боксер Майкро Ромеро. Тот финальный бой запомнился каждым своим мгновением. Бью точно и мощно, преимущество по очкам вроде бы на моей стороне. Но и кубинец не остается в долгу.Я выкладываюсь до конца, делаю последний отчаянный удар… Но, увы. Оказалось, что Ромеро превзошел меня с разницей всего в один балл. Таков Его Величество бокс, жесткий и прекрасный. Мне, видимо, было суждено стать серебряным призером Олимпиады. Так распорядилась сама судьба. Рефери поднял руку Майкро.К счастью, мы – одна команда, и удача не отвернулась от моих друзей. Василий Жиров сотворил в Атланте невероятный триумф, выиграв первое олимпийское золото независимого Казахстана в боксе, и получил Кубок Баркера как лучший боксер турнира. Болат Ниязымбетов и Ермахан Ибраимов завоевали бронзовые медали. В целом это был несомненный успех.В Сиднее я снова стал серебряным призером Олимпиады. Видно, так было мне предназначено судьбой. Мухтархан Дильдабеков тоже выиграл «серебро» в таком же тяжелом бою, как мой. Зато в Сиднее ярко зажглась звезда Бекзата Саттарханова, моего друга. Пусть земля ему будет пухом.Наш капитан Ермахан Ибраимов стал олимпийским чемпионом. Снова казахстанский бокс оказался на вершине олимпа. В нашей стране всегда было особое отношение к этому виду спорта. Большая роль в его развитии на посту президентов национальной федерации принадлежит Бекету Махмутову, Нурлану Балгимбаеву, Ляззату Киинову, Аскару Кулибаеву, Узакбаю Карабалину. С 2009 года Казахстанскую федерацию бокса возглавляет Тимур Кулибаев, который делает очень многое для всестороннего прогресса бокса.Победный путь отечественного бокса не прерывался ни на одних Олимпийских играх. Надеюсь и верю, что в Рио в честь казахстанского боксера также прозвучит гимн нашей Родины.– Сборная не должна опускаться ниже установленной предыдущими поколениями боксеров планки. Она способна привезти с Рио-де-Жанейро не менее трех медалей.В принципе, «выстрелить» может каждый спортсмен национальной команды. У нас, у боксеров, есть выражение: «Ринг покажет, кто на самом деле сильнее». Бокс – неп­ред­сказуем, здесь один удар может решить все. Но все же, думаю, что золотая традиция казахстанского бокса – выигрывать на Олимпийских играх награды высшего достоинства – в Рио не прервется. У нас сильная команда.Мог ли в Афинах выиграть медаль более высокого достоинства? Конечно же, да. Я неоднократно анализировал свой полуфинал с британцем Амир Ханом… Если бы использовал другую тактику, то на выиграл бы у него. Но в тот год стать даже бронзовым призером в весовой категории до 60 кг было трудно. В моем весе собралось много сильных бойцов: кубинец Марио Кинделан, тот же Амир Хан, впоследствии сделавший большую карьеру на профессиональном ринге. На пути к «бронзе» я выиграл у итальянца Доменико Валентино, будущего чемпиона мира.Что я могу посоветовать молодым боксерам, для которых эта Олимпиада станет первой в карьере? Да, ответственность огромная: за тобой Родина, весь народ Казахстана. Сам Президент напутствует атлетов. Хочу сказать ребятам: главное – не терять голову, грамотно подходить к боям, и тогда все получится. У нынешней сборной несколько иные тренировочные занятия, но система подготовки особо не отличается. В нашей национальной команде всегда трудились квалифицированные специалисты.