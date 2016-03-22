Он уже действует с 1 января 2016 года. И читатели по достоинству оценили содержание сайта, где приоритет отдается аналитическим материалам и очеркам. Одинаковая аббревиатура (ФФА – Федерация футбола Астаны и одновременно – Футбол. Факты. Аналитика) подчеркивает преемственность и дуализм нового портала, объединяющего на одной платформе материалы городской федерации и информационно-аналитические статьи о казахстанском футболе в целом. И их девиз – «Футбол начинается с нами» – вполне соответствует своему предназначению.

Сотрудники федерации, а их всего несколько человек, затеяли в столице целую революцию. Планы, которые они наметили, вроде простые, и в то же время глобальные. Эта «команда» во главе со своим руководителем Лашином Аймагамбетовым поняла одно – без развития детского футбола не будет больших успехов на международной арене. Без массовости не будет здоровой нации. Все в их работе подчинено этим двум главным критериям. Обо всем этом будет рассказывать новый портал FFA. И дети, и взрослые здесь найдут много интересного. Еще одно новшество: портал публикует материалы на трех языках – казахском, русском и английском. Тоже современно, своевременно и полезно!