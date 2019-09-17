​Преемственность и инновации

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Лия Уалихан

В конкурсе, организованном национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта, приняли участие преподаватели государственного языка из 16 регионов страны. Это педагоги, работающие в школах, колледжах, языковых учебных и учебно-методических центрах.

Цель конкурса – осуществ­ление преемственности научно-педагогического наследия общественного деятеля, основателя казахской лингвистики Ахмета Байтурсынова. Творчес­кое состязание направлено на расширение сферы применения государственного языка, поддержку инновационных подходов в обучении, выявление талантливых молодых преподавателей казахского языка, повышение их профессионального и общественного статуса.

Республиканский конкурс сос­тоял из трех этапов. Участники представляли видеоролики о новаторских методах преподавания и педагогичес­ких достижениях, выполняли ситуативные педагогические и психологические задачи, презентовали свои уроки.

Победители конкурса были определены членами жюри – учеными, педагогами и методистами. В результате обладательницей главного приза стала преподаватель Центра обучения языкам Рудного Жанат Досубаева. Первое место занял начальник отдела столичного КГУ «Руханият» Еркебулан Ерболатулы, второе – преподаватель Центра обучения языкам Карагандинской области Мунира Агымбаева и третье – преподаватель Восточно-Казахстанского лингвистичес­кого центра Асем Мамыранова.

Победители и участники наг­раждены специальными дипломами, благодарственными письмами и денежными призами.

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