В Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цик­ле» Президент ­Касым-Жомарт Токаев­ поставил задачу разработать новый Гражданский кодекс, отвечающий современным потребностям общества и экономики. Глава государства предложил депутатам Курултая совместно с Правительством приступить к подготовке кодекса, выразив надежду на его принятие до конца 2027 года.

инфографика Натальи Ляликовой

Работа по совершенствованию граж­данского законодательства началась еще до Послания. В сентябре 2024 года Минюстом была создана межведомственная рабочая группа для проведения комплексного анализа действующего законодательства и выработки концептуальных предложений по его развитию.

Действующий Гражданский кодекс РК имеет особое историческое значение. Его Общая часть была принята 27 декабря 1994 года, а Особенная часть – 1 июля 1999 года. Кодекс разрабатывался в сложный период становления независимого Казахстана, когда страна осуществляла переход от советской плановой экономики к рыночным отношениям. Требовалось сформировать принципиально новую правовую основу экономической деятельности, обеспечить законодательное признание и защиту частной собственности, свободы предпринимательства, самостоятельности участников гражданского оборота.

С этой исторической задачей Граж­данский кодекс успешно справился. Он закрепил основополагающие принципы граж­данского права, создал необходимые правовые предпосылки для формирования национальной рыночной экономики и развития предпринимательства, обеспечил правовую основу договорных отношений и защиты имущественных интересов граждан и организаций.

Вместе с тем общественные отношения не остаются неизменными. За три десятилетия существенно преобразились экономическая система, способы ведения предпринимательской деятельности, формы взаимодейст­вия граждан и организаций. Возникли новые виды имущества, договорных отношений, предпринимательских моделей и способов осуществления граж­данских прав.

Особенно наглядно произошедшие преобразования проявляются в развитии цифровых технологий. Сегодня возникают сложные вопросы распределения ответственности между продавцом, владельцем электронной платформы и другими участниками таких отношений, защиты прав покупателей, определения юридического значения электронных действий и автоматизированного исполнения обязательств.

Не менее существенные изменения связаны с развитием искусственного интеллекта. Его использование в предпринимательской деятельности, создании результатов интеллектуального труда, заключении и исполнении договоров ставит перед цивилистикой целый ряд новых вопросов.

Отдельного внимания заслуживают цифровые активы и иные объекты, существующие в цифровой среде. Их появление побуждает по-новому рассмат­ривать традиционные представления об объектах гражданских прав, принадлежности имущества, порядке его передачи и способах правовой защиты. Однако дальнейшее развитие цифровой экономики требует согласованности такого регулирования с общими институтами гражданского права, формирования непротиворечивых подходов к определению правового режима новых объектов и защите интересов участников соответствующих отношений.

При этом потребность в совершенствовании гражданского законодательства далеко не исчерпывается цифровизацией. Изменения происходят практически во всех сферах имущественного оборота. Развиваются корпоративные и инвестиционные отношения, усложняются договорные конструкции, появляются новые модели финансирования предпринимательской деятельности, расширяются возможности коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности. Возникает необходимость дальнейшего совершенствования регулирования вещных и обязательственных отношений, наследования, защиты добросовестных участников гражданского оборота и иных институтов частного права.

Самостоятельное значение имеет накопленный опыт правоприменения. Именно судебная и договорная практика позволяет выявить пробелы и противоречия законодательства, неодно­значность отдельных положений, недостаточную эффективность некоторых правовых механизмов. Их устранение представляет собой естественную и необходимую составляющую развития любой правовой системы. При этом совершенствование гражданского законодательства предполагает не только восполнение пробелов, но и устранение избыточного регулирования, обеспечение согласованности правовых­ норм и единообразия подходов к их применению.

Необходимость обновления гражданского законодательства не означает утра­ты ценности действующих правовых институтов. Основополагающие начала граж­данского права – юридическое равенство участников гражданских отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопус­тимость произвольного вмешательства в частные дела и судебная защита граж­данских прав – сохраняют свое значение независимо от развития технологий и изменения экономических условий.

Поэтому одной из важнейших задач предстоящей работы должно стать обеспечение преемственности гражданско-правового регулирования. Совершенствование законодательства предполагает сохранение положений, доказавших свою состоятельность, устранение выявленных недостатков и формирование правовых механизмов, соответствующих современным потребностям общества. Особое значение при этом имеют внут­ренняя согласованность правовых норм, стабильность гражданского оборота, предсказуемость правовых последствий и доступность законодательства для его непосредственных адресатов.

Наличие профессиональной дискуссии следует рассматривать как необходимое условие качественной законодательной работы. Особенно важно, чтобы обсуждение охватывало не только отдельные­ законодательные новеллы, но и общую концепцию будущего кодекса, его структуру, соотношение с другими нормативными правовыми актами и последствия предполагаемых изменений.

Успешное решение поставленной задачи требует объединения усилий представителей различных научных школ, ведущих ученых-цивилистов, специалис­тов в области смежных отраслей права и юристов-практиков. Существенный вклад могут внести представители судейского корпуса, адвокатского и нотариального сообществ, юридические консультанты, специалис­ты по правовому обеспечению предпринимательской деятельности. Именно сочетание фундаментальных научных знаний с опытом непосредственного применения законодательства позволяет наиболее полно оценить потребности гражданского оборота и последствия предлагаемых изменений.

Не менее важны открытость профессионального обсуждения, возможность представления альтернативных предложений и проведение всесторонней научной экспертизы разрабатываемых положений. Представляется целесообразным, чтобы подготовке конкретных законодательных решений предшествовало обстоятельное обсуждение концепции нового кодекса, определяющей основные направления реформы, ее цели, принципы и предполагаемые результаты.

Особого внимания заслуживает оценка возможных последствий законодательных­ изменений. Гражданское право регулирует отношения, многие из которых имеют продолжительный характер, а потому принятие нового кодекса неизбежно поставит вопросы сохранения ранее возникших прав и обязательств, действия новых норм во времени, адаптации договорной и судебной практики. Последовательное решение этих вопросов необходимо для обеспечения правовой определеннос­ти и предотвращения неоправданных затруднений в гражданском обороте.

При оценке результатов предстоящей работы определяющее значение должны иметь не количество новых положений и масштаб изменения привычных законодательных конструкций, а качество правового регулирования, его системность, способность обеспечивать справедливый баланс интересов и эффективную защиту гражданских прав. Новый кодекс должен не только учитывать современные экономические и технологические реалии, но и сохранять устойчивость гражданско-правовых институтов, обеспечиваю­щих предсказуемость имущественных отношений.

Есть основания рассчитывать, что конструктивное взаимодейст­вие государственных органов, представителей юридической науки и профессионального сообщества, открытое обсуждение различных подходов и совместный поиск согласованных решений позволят успешно выполнить поставленную Президентом задачу.