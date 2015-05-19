Преемственность поколений Свежий выпуск 629 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

«Люди творческих профессий не могли остаться в стороне от празднования юбилея Победы, – отметил один из старейших художников области Борис Гуляев. – На конкурс поступило много работ, и это, несомненно, позволит выявить новые таланты, оказать им поддерж­ку. Мне очень импонирует, что молодые художники обращаются в своем творчестве к теме Великой Отечественной войны. Преемственность поколений в нашем деле имеет особое значение, теперь я уверен – эстафету победителей есть кому нести дальше».

Главный приз конкурса жюри присудило художнику Айнабеку Оспанову. Первое место досталось Асану Байназарову. Среди графиков лучшим признан Батухан Баймен. Среди арт-фотографов равных не оказалось Максату Шагырбаеву.