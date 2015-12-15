​Преемственность поколений

О том, насколько они богаты, рассказывали литературная и фотовыставки, а также экспозиция поделок с национальным колоритом. Студенты и гости праздника с интересом посмотрели документальный фильм о 25-летней истории объединения. Узнали они и о том, что областная Ассамблея народа Казахстана способствует созданию в регионе благоприятного инвестиционного климата. К примеру, с предпринимателями из Южной Кореи достигнуты договоренности о строительстве в Уральске медицинского центра и линии по сборке теплиц. Пригодится и опыт корейских овощеводов, добившихся в этой отрасли значительных успехов. При объединении уже много лет работает воскресная школа, в которой изучаются государственный и корейский языки.

В программу Дня входила демонстрация давнего обы­чая, который соблюдается в корейских семьях, когда ребенку исполняется год. Участники праздника оценили блюда национальной кухни и восторженно аплодировали песням и танцам специально подготовленного концерта.