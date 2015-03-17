Преемственность поколений

Вопросы к убеленным сединами супругам – Елтаю и Елене Бимаганбетовым – сыпались как из рога изобилия. По всему было видно, что для собравшихся это не дежурное мероприятие – ими движет искреннее желание понять, что лежит в основе счастливого брака.
82-летний Елтай Бимаханбетулы и его 78-летняя супруга Елена Толеуликызы вырастили и воспитали 7 сыновей и одну дочь. У них 33 внука и 16 правнуков. Это и есть главное богатство, считают они.
Такое общение, уверены организаторы встречи, работает на укрепление института семьи и повышение ее статуса в обществе.