Преемственность поколений Свежий выпуск 682 Ксения Черника, Южно-Казахстанская область

Вопросы к убеленным сединами супругам – Елтаю и Елене Бимаганбетовым – сыпались как из рога изобилия. По всему было видно, что для собравшихся это не дежурное мероприятие – ими движет искреннее желание понять, что лежит в основе счастливого брака.

82-летний Елтай Бимаханбетулы и его 78-летняя супруга Елена Толеуликызы вырастили и воспитали 7 сыновей и одну дочь. У них 33 внука и 16 пра­внуков. Это и есть главное богатство, считают они.

Такое общение, уверены организаторы встречи, работает на укрепление института семьи и повышение ее статуса в обществе.



