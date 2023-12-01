Преемственность традиций

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Любовь Доброта

Шымкентский городской узбекский драматический театр отметил 20-летний юбилей.

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Уже первый спектакль, пос­тавленный в 2003 году, а им стала комедия по пьесе Шарафа Башбекова «Железная леди», показал, как зритель соскучился­ по пьесам на родном языке и с каким нетерпением ждал возрождения узбекского театра. Почему возрождения? Да потому, что он существовал с середины 30-х годов прошлого столетия на базе областной филармонии. Постановки на узбекском языке пользовались огромным успехом, учитывая, что рядом, в старом городе, традиционно селились узбеки, да и до села Сайрам, где они компактно проживают и поныне, рукой подать.

После окончания Великой Отечественной войны большую часть актеров перевели в Кызылорду. Там коллектив работал год-полтора, но большая часть актеров не прижилась на новом месте. Театр прекратил свое существование, а попытки его воссоздания на прежнем месте растянулись на долгие десятилетия.

Все это время энтузиасты не оставляли попытки добиться этого. Им удалось убедить тогдашнего акима области Бердибека Сапарбаева, который на торжественной церемонии, посвященной 10-летнему юбилею узбекского этнокультурного центра, объявил о решении открыть узбекский театр. Его слова тогда встретили шквалом аплодисментов, по достоинству оценив желание властей создать условия для развития национальной культуры, воспитания молодежи на лучших образцах музыкального, литературного и хореографического искусства.

Тогда оперативно удалось решить не только вопрос финансирования вновь созданного учреждения культуры, но и выделения для него здания. Театр решили разместить поближе к зрителю, в Доме культуры древнего села Сайрам. И этот выбор оказался правильным. Сайрамцы сразу прониклись театральным искусством, обеспечивая аншлаги на каждой постановке.

За прошедшие 20 лет в узбекском драматическом театре поставили несколько десятков спектаклей. Театр стал настоя­щим духовным центром, объе­диняющим людей многих национальностей, для которых интересны культура, традиции, колорит узбекского этноса.

Это подчеркивали все, кто принял участие в торжественной церемонии, устроенной по поводу 20-летнего юбилея театра.

– Там, где есть театр, духовно совершенствуется нация, сохраняется преемственность традиций, – отметил заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек. – Поэтому можно с уверенностью сказать, что творческий коллектив Шымкентского городского узбекского драматического театра на протяжении двух десятилетий неустанно трудится над продвижением духовной культуры нашего народа.

Юбилей театра стал событием межгосударственного масштаба, ведь поздравить труппу с днем рождения приехали театралы и общественные деятели не только из Казахстана, но и соседнего Узбекистана – режиссер Государственного драматического театра Узбекистана Олимжон Салимов и артистка Узбекского национального академического драматического театра, заслуженная артистка Узбекистана Саида Раметова.

У шымкентского театра сложились дружеские и творческие контакты с театрами Узбекистана, вылившиеся в совместную работу над спектаклями, ­поездки на гастроли и творческий взаимообмен.

– Узбекский народ – это народ с мягким характером, широкой душой и богатой культурой, – поздравил коллег с праздником председатель Союза теат­ральных деятелей Казахстана народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов. – Два десятилетия узбекский драматический театр сохраняет духовно-культурные связи в среде двух родственных народов, является­ своего рода золотым мостом между ними. Сцена – это святилище. Здесь актеры и актрисы, которых вы любите, обнажают душу, рассказывают о печали, мечтах и целях народа.

#культура #Шымкент #юбилей #театр

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