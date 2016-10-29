​Преемственность традиций

«Огни Магнитки» входят в республиканский календарь соревнований. Победители и призеры получают звания кандидатов в мастера спорта, что делает участие престижным. Турнир всегда проходит при поддерж­ке градообразующей компании «АрселорМиттал Темиртау», с которой у городской федерации дзюдо, самбо и казак кyреси давняя дружба.

В секциях борьбы тренировались и защищали честь города рабочие металлургического комбината, на смену им в спорткомплекс приш­ли их дети. Многие дзюдоисты Казахстана и других стран именно на «Огнях Магнитки» получают опыт участия в международных соревнованиях, подтвердил руководитель федерации Алексей Ломакин. По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла сборная Темиртау, на втором расположилась команда Астаны, третье поделили Атырау и узбекский город Чирчик.