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​Преемственность традиций
Наталья РЫЖКОВА

«Огни Магнитки» входят в республиканский календарь соревнований. Победители и призеры получают звания кандидатов в мастера спорта, что делает участие престижным. Турнир всегда проходит при поддерж­ке градообразующей компании «АрселорМиттал Темиртау», с которой у городской федерации дзюдо, самбо и казак кyреси давняя дружба.

В секциях борьбы тренировались и защищали честь города рабочие металлургического комбината, на смену им в спорткомплекс приш­ли их дети. Многие дзюдоисты Казахстана и других стран именно на «Огнях Магнитки» получают опыт участия в международных соревнованиях, подтвердил руководитель федерации Алексей Ломакин. По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла сборная Темиртау, на втором расположилась команда Астаны, третье поделили Атырау и узбекский город Чирчик.

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