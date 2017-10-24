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​Преимущества очевидны
Еркин Исимбаев, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области», Кокшетау

Язык – это средство воспитания и обучения, он связывает взаимоотношения людей, способствует объединению и сплочению наций. Через него люди находят друг друга и учатся понимать духовную культуру, обычаи и обряды народа. Поэтому языковая политика в нашей стране – один из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе экономической и социальной модернизации. Именно в Казахстане реализуется уникальный проект трехъязычия, инициированный Главой государства.

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык – государственный язык, русский язык – как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику», – неоднократно подчеркивал Президент.

Фактором объединения всех казахстанцев, несомненно, является казахский язык, поэтому одной из главных задач на сегодняшний день является его развитие и совершенствование. Способствовать этому будет проект поэтапного перехода казахского языка на латиницу, инициированный Елбасы в программном документе «Рухани жаңғыру». Это прогрессивный шаг для нашей страны. Веление времени. Реа­лизация этого проекта откроет для Казахстана новые горизонты и даст большие возможности для адаптации к глобальной конкуренции в области знания. Этот вопрос не раз поднимался и обсуж­дался общественностью. О пользе перехода на латиницу Президент говорил еще в 90-е годы. Если вспомнить историю, то еще в 1929 году в СССР было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита «Единый тюркский алфавит». Он официально использовался с 1929-го по 1940 год. Так что, переход на латиницу – не совсем новшество для нашего государства, тем более, что речь шла даже о латинизации русского языка.

В чем, на мой взгляд, пре­имущества перехода на латиницу? В первую очередь, следует отметить, что латиница лидирует в информационном пространстве. А это даст возможность интеграции нашего языка в глобальную систему науки и образования. Кроме того, это будет способствовать сближению нашей страны с мировым сообществом, в котором преобладает латинский алфавит. Такой шаг сделает нашу страну еще более узнаваемой во всем мире. И что немаловажно, модернизация казахского языка станет еще одним стимулом для его развития.

Примечательно и то, что такой процесс будет происходить поэтапно, адаптационно. С учетом опыта стран, перешедших на латиницу. Поэтапность позволит не только молодежи, но и людям старшего поколения привыкнуть к новому алфавиту. Глава государства обозначил конкретные сроки языковой реформы, но при этом подчеркнул, что переход на латиницу не повлечет за собой утрату кириллической письменности. Президент отметил, что «хочет видеть свой народ «трехъязычным», а русский язык, как использовался, так и будет использоваться.

Несмотря на то, что переход казахского алфавита на латиницу может столкнуться с рядом проблем и трудностей, мы должны понимать, что, в первую очередь, он отвечает нацио­нальным интересам страны. Уверен, что это прогрессивный проект, реализация которого откроет для Казахстана новые горизонты и даст больше возможностей для адаптации в глобальном мире. 

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