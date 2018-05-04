Преимущества плавающего курса тенге назвал глава Нацбанка

В ходе парламентских слушаний глава Национального банка РК Данияр Акишев рассказал, в чем преимущества плавающего курса тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Национальный банк минимизировал свое участие на валютном рынке. Переход к свободно плавающему обменному курсу позволил улучшить ситуацию в платежном балансе. Вы знаете, платежный баланс – это баланс всех сделок страны с внешним миром, то есть все потоки валюты и капитала между Казахстаном и другими странами", – сказал Акишев.
По его словам, Национальный банк продолжит следовать режиму свободно плавающего курса тенге.
"Это позволяет не накапливать перекосы на валютном рынке, поддерживать ценовую конкурентоспособность казахстанских товаров и сохранять золотовалютные резервы. Курс тенге формируется участниками валютного рынка на основе спроса и предложения под воздействием фундаментальных факторов", – добавил он.
Он отметил, что валютный рынок находится в равновесии, если платежный баланс также в равновесии.
"Иначе возникает давление на обменный курс: при отрицательном платежном балансе – в сторону ослабления национальной валюты, при положительном – в сторону ее укрепления. Негативный платежный баланс в 2015 и 2016 годах стал одним из факторов значительного ослабления тенге. В 2017 году ситуация постепенно улучшилась и дефицит счета текущих операций снизился на 40 процентов. В 1 квартале 2018 года текущий счет находится практически на нулевом уровне. Такая ситуация наблюдается уже 2 квартала подряд. В текущем году ожидается дальнейшее его улучшение, что позитивно скажется на обменном курсе тенге", – заключил он.