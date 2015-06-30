Преимущества – потребителю Статьи 799

Все 19 лет с начала переговорного процесса не утихали споры о последствиях вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию. Несомненно, членство сулит немало выгод. Самое большое преимущество касается потребителя – в результате снижения тарифных и нетарифных барьеров может подешеветь не только готовая импортируемая продукция, но и отечественные товары, в производстве которых используется импортное сырье.



С точки зрения производителя несомненные выгоды получат предприятия, делающие акцент на экспортоориентированное производство. На сегодня основными позициями в нем являются нефть, нефтепродукты, цветные, черные металлы и продукция их переработки.

Экспортер сможет реализовать преимущества за счет получения более благоприятных условий доступа на мировые рынки на основе стабильности торговых отношений с членами ВТО, устранения дискриминации в торговле и возможности осуществить стратегические торгово-экономические интересы через эффективное участие в Международной торговой палате при выработке новых правил международной торговли.



В связи с этим возрастает роль Нацио­нальной палаты предпринимателей РК "Атамекен". Именно через нее бизнесмены должны изъявлять и лоббировать интересы на стадии принятия и изменения законов. Эксперт ВБ Дэвид Тарр считает, что вступление в ВТО обеспечит Казахстану в среднесрочной перспективе ежегодное увеличение внутреннего валового продукта (ВВП) страны примерно на 4% и в долгосрочной – около 10%.



Д. Тарр допускает, что в результате вступления РК в ВТО возможен "переток трудовых ресурсов из этих отраслей в другие, прежде всего в экспортоориентированные. Но при этом мы не видим большую проблему в том, что произойдет на рынке труда. С подобной ситуацией сталкивались многие страны после открытия своих рынков, но за счет перемещения общий уровень занятости не падал".



Несмотря на радужные перспективы, хотелось бы сделать акцент на актуальных и требующих рассмотрения моментах. Вызывает определенную тревогу унификация таможенных тарифов в рамках участия Казахстана в ВТО и членства в ЕАЭС. Россия, также являясь членом ВТО и добившаяся в долгом переговорном процессе для защиты внутренних производителей высоких ставок таможенных пошлин на продукцию определенных отраслей (в частности, автопром, авиапром, сельское хозяйство), очень обеспокоена этим. Она добилась не одномоментного, а постепенного, в течение нескольких лет, снижения ставок на товары вышеперечисленных отраслей.



Что касается снижения тарифной защиты казахстанских товаров после вступления в ВТО, то здесь не наблюдается существенных изменений. Средний уровень тарифной защиты до вступления в Таможенный союз составлял порядка 6–6,2%. После вступления в ТС средневзвешенная тарифная ставка поднялась до 10,6%. Теперь, после вступления РК в ВТО, уровень таможенной защиты, по ожидаемым прогнозам, снизится, но не меньше, чем до вхождения в Таможенный союз. Поэтому значительного снижения тарифной защиты не произойдет, что обезопасит казахстанских производителей.



Для любой страны, вступающей в ВТО, есть свои "уязвимые" отрасли, которые могут пострадать от участия в данной организации. Казахстан не является исключением, и, как правило, такой отраслью традиционно считается сельское хозяйство. Поддержке сельского хозяйства способствует реализация Государственной программы по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013–2020 годы "Агробизнес-2020", предусматривающей выделение из государственного бюджета 3,12 трлн тенге.



Оператором является НУХ "КазАгро". В 2014 году сумма только прямых займов "КазАгро" субъектам АПК составила более 207 млрд тенге. А общая сумма средств, направленных холдингом на финансирование сельского хозяйства, превысила 700 млрд тенге. После вступления в ВТО Правительство не планирует сокращать расходы по поддержке агробизнеса. "В соответствии с соглашением ВТО условия по отмене поддержки сельского хозяйства не предусмотрены… объемы государственной поддержки сельского хозяйства Казахстана с вступлением в ВТО сохранятся на уровне планируемых в рамках программы объемов", – заявил министр сельского хозяйства РК А. Мамытбеков.



Кроме продукции сельского хозяйства, есть отдельные позиции, по которым уровень товарной защиты может упасть, и это могут быть те сферы, в которых Казахстан сделал значимые инвестиции в организацию собственного производства, допустим, автомобили. Напомню, на поддержку отечественного автопрома казахстанским Правительством выделено 20 млрд тенге. Отечественное автопроизводство еще не отошло от шока после резкого снижения продаж авто собственной сборки, связанное с тем, что за последнее полугодие казахстанцы, пользуясь курсовой разницей с Россией, вывезли оттуда более 50 тыс. автомобилей, что сопоставимо с годовым объемом внутреннего производства казахстанского автопрома.



Одним из условий вступления является снижение или прекращение государственного субсидирования. Но автомобильного производства это не коснется. Как пояснил министр национальной экономики РК, стимулирование и поддержка отечественного автопрома будут продолжаться. Хочу заметить, что отмена государственных субсидий как одно из условий вступления в ВТО становится серьезным вызовом для казахстанских производителей. Данное обстоятельство тревожит в контексте присоединения Казахстана к Соглашению о госзакупках, требующему исключения из законодательства положений о поддержке казахстанского содержания в закупаемых товарах и услугах. По мнению специалистов, снижение субсидирования производства, как того требуют условия ВТО, должны коснуться только экспортоориентированных производств. А производитель, ориентированный на внутреннего потребителя, должен быть защищен. Теперь все зависит от способности Правительства разработать систему поддержки, не противоречащую правилам ВТО.



Сказать о том, что после вступления в ВТО не будет возможности защиты внутреннего рынка, нельзя. Они есть и будут. В переговорном процессе были максимально учтены национальные интересы с учетом нынешних реалий экономической и геополитической ситуации в мире, также и членства в ЕАЭС. Просто инструменты этой защиты станут менее грубыми и более рыночными, и необходимо будет научиться ими пользоваться, чтобы в полной мере извлекать выгоду от участия в этой организации.



В целях недопущения реэкспорта товаров из других стран, предотвращения "конфликтных" ситуаций с соседними странам, в том числе членами ЕАЭС, становится актуальным вопрос администрирования и контроля перемещения товаров, чтобы не допустить случаи реэкспорта. Необходимо изучить опыт других стран – членов ВТО, в первую очередь РФ, которая, несмотря на членство в ЕАЭС и ВТО, эффективно защищает местного производителя и оказывает ему должную поддержку, в том числе при закупках. Законодательство Казахстана было бы целесообразнее адаптировать к требованиям ВТО, при том что ВТО не запрещает преференции местным производителям, если они закупаются как правительством, так и квазигоскомпаниями для собственных нужд.



Обязательства по присоединению РК к ВТО, как и любой страны, сложны и многообразны. Максимизация плюсов и минимизация минусов может быть достигнута путем проведения грамотной экономической политики и выстраиванием должной институциональной структуры, позволяющей оперативно и должным образом реагировать на новые вызовы.



Сая АБЕУОВА, завкафедрой мировой экономики и международных отношений Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза