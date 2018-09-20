Преимущества внедрения Единого совокупного платежа назвала Абылкасымова

Уплата Единого совокупного платежа дает право на социальные выплаты по беременности и родам, уходу за ребенком до одного года в повышенных размерах. Об этом сообщила за заседании экспертного круглого стола в Алматы министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, передает Kazpravda.kz.
Как отметила глава ведомства, ЕСП обеспечит получение от государства выплат по утрате трудоспособности, по потере кормильца, от государства на базовом уровне — это пособие по инвалидности, по потере кормильца (оно всем гарантировано), т. е. выплаты из Фонда социального страхования идут сверху.
Кроме того, будет возникать право на социальные выплаты из Фонда социального страхования по беременности и родам, уходу за ребенком до одного года в повышенных размерах нежели получали бы данные выплаты из государственного бюджета. Так, на сегодняшний день из госбюджета предусмотрено пособие по уходу за ребенком до 1 года. При этом выплата по беременности и родам будет осуществляться только из Фонда соцстрахования.
"По нашим расчетам, женщины смогут получать выплату по беременности и родам в размере 124 732 тг. Также смогут получать выплату по уходу за ребенком до года. Таким образом, женщина, выплатившая ЕСП, сможет претендовать на выплаты из Фонда соцстрахования", – сказала министр.
Как отметила глава ведомства, ЕСП обеспечит получение от государства выплат по утрате трудоспособности, по потере кормильца, от государства на базовом уровне — это пособие по инвалидности, по потере кормильца (оно всем гарантировано), т. е. выплаты из Фонда социального страхования идут сверху.
Кроме того, будет возникать право на социальные выплаты из Фонда социального страхования по беременности и родам, уходу за ребенком до одного года в повышенных размерах нежели получали бы данные выплаты из государственного бюджета. Так, на сегодняшний день из госбюджета предусмотрено пособие по уходу за ребенком до 1 года. При этом выплата по беременности и родам будет осуществляться только из Фонда соцстрахования.
"По нашим расчетам, женщины смогут получать выплату по беременности и родам в размере 124 732 тг. Также смогут получать выплату по уходу за ребенком до года. Таким образом, женщина, выплатившая ЕСП, сможет претендовать на выплаты из Фонда соцстрахования", – сказала министр.