Преимущество с нулевой отдачей Статьи 746 Юрий ЛИФИНЦЕВ

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Подогревали ажиотаж и такие обстоятельства, как наличие в сборной Буркина-Фасо настоящих звезд с мировыми именами и куда более высокое место африканских футболистов в рейтинге ФИФА. Но уже за несколько дней до матча стало известно: гости приезжают в экспериментальном составе, не задействовав на эту игру своих лидеров, выступающих в сильных чемпионатах европейских стран. В общем, тренеры собрали лучших футболистов из местных команд.



В прежние времена такие коллективы обычно называли сборными клубов различных стран, а не сборными стран. Понятно, что на финише чемпионатов в Европе заполучить своих лидеров африканцам не удалось, но, с другой стороны, и в сборной Казахстана играли не кудесники мяча из топовых чемпионатов, а те, кто вообще есть в распоряжении тренерского состава.



Так что самой яркой звездой на поле в этот день был... главный арбитр матча Равшан Ирматов из Узбеки­стана. Статистики подсчитали, что на двух последних чемпионатах мира он судил в 9 матчах – больше, чем кто-либо из числа действующих рефери. А еще Ирматов обслуживал турнир на Олимпиаде в Лондоне, матчи Кубка Азии и многие другие.



Равшан был на поле лучшим. Гости показали очень неплохую техническую оснащенность, легко обращались с мячом, умело действовали в силовых единоборствах. Чего им не хватало, так это мысли на поле, командного взаимопонимания.



У хозяев с этим было получше, но старая болезнь – слабый процент использования голевых моментов – не позволила завершить матч с победным счетом. Хотя возможностей забить было предостаточно: встреча прошла под диктовку сборной Казахстана, которая надолго "запирала" гостей на их половине поля. Но неточные завершающие удары, а если точные, то несильные, свели все усилия на нет. Результат матча – 0:0.



Следующий соперник сборной Казахстана – национальная команда Турции. Этот матч отборочного цикла чемпионата Европы состоится 12 июня в Алматы.