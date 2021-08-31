Прекращена подача воды в канале с 2 млн потребителей в Казахстане
Екатерина Бескорсая
Из-за пожара прекращена подача воды в Канале имени Сатпаева. В городе Экибастузе, водоснабжение которого полностью зависит от канала, объявляют режим ЧС техногенного характера местного масштаба, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Пожар случился еще 29 августа - оборудование насосной станции №2, которая находится в 35 км от Экибастуза, не выдержало грозовой нагрузки. По сведениям Департамента по ЧС Павлодарской области, 30 августа установлено, что из-за огня вышли из строя многие электроагрегаты, в итоге приостановлена деятельность насосных станций №2, 3, 4, 5, материальный ущерб составил 270 млн тенге.
По словам советника руководителя канала Леонида Баталова, ситуация не критическая.
«Смертельного ничего нет. Оперативный персонал жив-здоров, и это главное. Остальное восстановим, - прокомментировал Леонид Баталов. - Пострадало электрооборудование, в причинах разобрались – из-за грозы отключилась линия 220 киловольт, что впоследствии привело к сбою и пожару. У Экибастуза есть запас воды на 25 дней, дальше у нас резервное водохранилище, и вода у всех потребителей с избытком. Объема воды хватит всем – и Павлодарской области, и ГРЭСам Экибастуза, и Караганде, и Нур-Султану. Сейчас мы принимаем все меры, чтобы максимум до 20 сентября запустить один агрегат и было гарантировано водоснабжение, как и раньше.
Тем не менее на внеочередном заседании Экибастузской городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба.
По сообщению пресс-службы акима Экибастуза, при имеющемся запасе воды в некоторых водохранилищах отпуск воды потребителям Экибастузского региона без дополнительной закачки воды из Иртыша возможен еще 21 день.
«В среднем потребляемый объем воды Экибастузским регионом составляет 1,7 млн кубометров в месяц. В настоящее время запас воды составляет 17 млн кубометров, то есть угрозы срыва подачи воды потребителям нет, запас воды достаточен на 5-6 месяцев», - подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что водой канала пользуются более 2 млн казахстанцев. Этот стратегический объект длиною 458 км снабжает водой из Иртыша Экибастуз, включая промышленные гиганты города, Караганду (это крупнейший потребитель), а также в 2002 году от канала построен водовод в Ишим и далее для столицы.