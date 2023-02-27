Прекратить бои и начать переговоры

В годовщину конфликта

Организация Объединенных Наций на специальной сессии 23 февраля большинством голосов приняла резолюцию с призывом к России о выводе войск из Украины и прекращении войны.

Министерство иностранных дел Китая 24 февраля обнародовало официальную позицию страны по урегулированию украинского кризиса, в котором призывает прекратить военные действия и запустить мирные переговоры.

Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных воо­ружений (ДСНВ), о чем заявил Президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию 21 февраля.

Такими событиями ознаменовалась годовщина начала военного конфликта на территории Украины.

С 24 февраля 2022 года, по оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 13 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома: 8 млн находятся в статусе беженцев в Европе, свыше 5 млн – внутренне перемещенные лица. Жертвы и пострадавшие среди мирного населения исчисляются тысячами.

Подтвержденных данных о военных потерях сторон нет. Разрушены населенные пункты и инженерная инфраструктура. По оценкам гуманитарных организаций, 17,6 млн украинцев – почти 40% населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Кризис уничтожил 30% довоенных рабочих мест в Украине. По оценкам Всемирной продовольственной программы, почти 40% жителей страны не могут позволить себе покупку достаточного количества продуктов питания.

То, что официальная Москва называет «специальной военной операцией» в Украине, оказывает влияние на все мировое сообщество, провоцируя и усугубляя кризисы в экономике, торговле, продовольственной и энергетической безопасности. Сама Россия оказалась под беспрецедентными экономическими и политическими санкциями.

«Нам нужен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая 24 февраля на заседании Совета безопасности Организации, посвященном годовщине конфликта.

Всеобъемлющий, справедливый и прочный мир

В прошлый четверг, 23 февраля, состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой была принята резолюция, призывающая Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украи­ны. В поддержку документа проголосовала 141 из 193 стран – членов Организации Объединенных Наций. Еще 32 государства воздержались. Против выступили семь – это Беларусь, КНДР, Эрит­рея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия. Еще 13 стран не проголосовали.

Новая резолюция ГА ООН призывает к соблюдению принципов Устава Организации Объединенных Наций, которые лежат в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. В документе подтверж­дается приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности этой страны в пределах ее меж­дународно признанных границ, включая территориальные воды.

Вновь заявляется требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах.

Все стороны призываются к соблюдению международного права, в том числе в области обращения с военнопленными и защите гражданского населения. Отдельно отмечается, что не должны подвергаться нападениям, уничтожению, перемещению или разрушению объекты, от работы которых зависит выживание гражданского населения.

Резолюция призывает к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы.

​В документе также особо отмечается «необходимость обеспечить привлечение к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровнях».

Днем ранее, 22 февраля, на открытии специальной чрезвычайной сессии Генассамблеи по Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война разжигает региональную нестабильность, глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных мировых проблем.

​«За последний год мы не просто стали свидетелями страданий и опустошения. Становится все более очевидно, что может быть еще хуже. Возможные последствия нарастающего конфликта представляют собой явную, реальную опасность, – цитирует Антониу Гутерриша Служба новостей ООН. – Война – это не решение. Война – это проблема. Украинцы, русские и люди далеко за пределами Украи­ны нуждаются в мире».

​Председатель Генеральной Ассамблеи Чаба Кереши на том же заседании обратился к лидерам и народу России.

«Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда она вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание», – отметил Чаба Кереши.

​Позиция Китая

«Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» – документ с таким названием был опубликован на сайте Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики 24 февраля 2023 года. В «мирном плане» 12 пунктов, затрагивающих различные аспекты сложившейся ситуации – от непосредственно прекращения огня и запуска мирных переговоров до отмены санкций и постконфликтного восстановления.

Первым пунктом в документе указано: «Уважать суверенитет всех государств». Как отмечает китайская сторона, общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава ООН, должно строго соблюдаться. Суверенитет, независимость и территориальная целостность любой страны должны быть гарантированы.

«Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического масштаба. Основополагающие нормы международных отношений должны отстаиваться всеми участниками в защиту международной справедливости. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов», – подчеркивается в документе.

Также Пекин призывает отказаться от «мышления холодной войны». Поскольку безопас­ность одного государства не может обеспечиваться за счет безопас­ности другого, а региональная безопасность не может быть достигнута путем усиления или расширения военных блоков, странам следует придерживаться концепции общей, комплексной, совместной, сбалансированной и устойчивой безопасности, нацеленной на установление долго­срочного мира на планете.

Прекратить военные конфликты – еще один пункт плана. Позиция КНР: вместо того чтобы подливать масло в огонь и накачивать противостояние, все стороны должны проявлять благоразумие и сдержанность во избежание дальнейшей эскалации и выхода из-под контроля ситуации вокруг Украины. Пекин считает, что важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий.

Следующий шаг – запуск мирных переговоров.

«Диалог и переговоры – единст­венный выход из украинского кризиса. Все усилия, нацеленные на мирное урегулирование кризиса, заслуживают одобрения и поддержки. Международное сообщество должно придерживаться верного направления в пользу примирения, проложить путь к запуску политического урегулирования, создать условия для возобновления переговоров и предложить соответствующие площадки. Китайская сторона готова сыграть в этом конструктивную роль», – говорится в документе.

Призывает китайская сторона и к действиям по ликвидации гуманитарного кризиса: нужно обеспечить безопасность мирного населения, открывать гуманитарные коридоры для эвакуа­ции людей из зоны конф­ликта, наращивать гуманитарную помощь пострадавшим районам, улучшать гуманитарное положение на месте, поддерживать координирующую роль ООН в данной работе. При этом в документе подчеркивается: в гуманитарных акциях «необходимо соблюдать принцип нейтралитета и беспристрастности без политизации гуманитарного вопроса».

Отдельно поднимается вопрос защиты мирного населения и пленных.

«Участники конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право и воздержаться от нанесения ударов по мирному населению и гражданским объектам. Нужно защищать женщин, детей и других пострадавших от конфликта, уважать элементарные права пленных. Китайская сторона выступает за обмен пленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого больше благоприятных условий», – отмечается в документе.

Также Китай обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности атомных электростанций и недопустимость вооруженных атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. Пекин заявил, что поддерживает конструктивную роль МАГАТЭ в содействии ядерной безопасности и физической сохранности мирных атомных объектов.

Столь же категорична китайская сторона и в отношении оружия массового уничтожения: применение (и даже угроза применения) ядерного, равно как биологического и химического оружия, какой бы то ни было страной при каких бы то ни было обстоятельствах абсолютно недопустимо.

Последние четыре пункта плана посвящены уже больше последствиям и «побочным эффектам» украинского кризиса.

Так, китайская сторона, в частности, считает, что стороны «Черноморской инициативы» (Россия, Турция и Украина при гарантии ООН) должны в полной мере выполнять соглашения по вывозу украинского зерна.

Китай призывает отменить односторонние санкции, которые, как считают здесь, не только не решают существующих проблем, но и создают новые.

Еще одна задача – обеспечение устойчивости цепочек производства и поставок. Китайская сторона отмечает, что нужно на практике защищать мировую экономическую систему, выступать против попыток ее политизации и не использовать экономические инструменты в качестве оружия.

Как отмечается в документе, странам нужно сообща нейтрализовать негативные последствия кризиса, в частности, для международного сотрудничества в области энергетики, финансов, торговли зерном и логистики.

Последний пункт – содействие постконфликтному восстановлению.

«Международное сообщество должно предпринимать меры для поддержки мирного восстановления в зоне конфликта. Китайская сторона готова оказывать помощь и играть свою конструктивную роль», – отмечается в документе.

Казахстан видение Китайской Народной Республики по урегулированию кризиса приветствует. Как отмечается в заявлении Министерства иностранных дел РК по этому поводу, позиция КНР «заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций».

В заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркивается, что наша страна считает безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.

«Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики», – отмечается в заявлении МИД РК.

​Архитектура безопасности

«...Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из Договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – такое заявление сделал Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию 21 февраля.

ДСНВ (или СНВ-III) – это двусторонний российско-американский договор о взаимном сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений. Документ оставался фактически последним большим соглашением о контро­ле над вооружениями, действующим между Россией и США.

ДСНВ подписали в 2010 году, ратифицировали обеими сторонами в 2011-м. Он был рассчитан на 10 лет с возможностью продления на период еще не более пяти лет. В 2021-м так и произошло – договор был пролонгирован до 2026-го.

Двусторонние договоры о контроле над вооружениями и сокращении ядерных арсеналов между Россией и США являются важными элементами глобальной архитектуры безопасности. Поэтому заявление российской стороны о приостановлении своего участия в ДСНВ вызвало понятный резонанс.

Организация Объединенных Наций сразу же призвала к возобновлению полного выполнения всеми сторонами Договора о СНВ.

«Мир без контроля над ядерными вооружениями гораздо опаснее и нестабильнее, и последст­вия могут быть катастрофическими. Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы избежать такого исхода, в том числе путем немедленного возобновления диалога», – заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик от имени Генерального секретаря Антониу Гутерриша.

За последний год угроза возможности применения ядерного оружия обсуждалась пугающе часто на самых разных уровнях. Символическим подтверждением того, насколько серьезно российско-украинский конф­ликт подорвал глобальную безопас­ность, могут служить знаменитые «Часы судного дня» – проект, созданный в 1947 году учеными-ядерщиками, включая Альберта Эйнштейна.

Полночь на этих часах символизирует ядерный катаклизм, который может уничтожить человечество, а положение стрелок на циферблате – оценка того, насколько мир близок к такому сценарию. На данную оценку влияет уровень напряженности в международных отношениях, прогресс (регресс) в области разоружения, другие вызовы и угрозы, появившиеся в последние десятилетия.

Так вот в конце января 2023 года стрелки часов были передвинуты на 90 секунд до полуночи – это максимально близкое к возможной катастрофе время, которое когда-либо устанавливалось на «Часах судного дня» за более чем 75 лет их существования. Даже в годы холодной войны стрелка не была так близка к точке невозврата.

«Часы судного дня – это глобальный будильник. Нам пора проснуться и взяться за работу», – заявил Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее ООН с речью о приоритетах и целях работы Организации в 2023 году.

Он подчеркнул, что ядерные державы должны отказаться от идеи использования ядерного оружия и что так называемое «тактическое» его применение абсурдно. Риск ядерной войны, которая может начаться из-за случайности или преднамеренных действий, сегодня самый высокий за десятилетия.