Прекратит ли Казахстан авиасообщение с Германией

Казахстан не намерен прекращать авиасообщение с Германией. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На данный момент, как вы знаете, есть запрет только для граждан Германии. Ограничения есть для остальных наших граждан, которые возвращаются, или граждан других стран, которые летят из Германии, – обязательно должен быть карантин. Вчера было озвучено, что решением межведомственной комиссии приняты меры по ограничению количества рейсов. Ограничение пассажиропотока сбалансировано с учетом роста инфекции в той или иной стране", – прокомментировал Биртанов.
По его словам, на сегодняшний день нет необходимости полностью запрещать полеты между Казахстаном и Германией.
"Чем выше инфекция, тем мы более жестко ограничиваем поток. Полностью закрывать (авиасообщение с Германией – прим. автора) мы не хотим, поскольку в основном наши граждане прилетают. Сейчас каникулярный период начинается, бизнес-поездки, командировки", – добавил министр.
Напомним, у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, обнаружена коронавирусная инфекция.
Ранее в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.