Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Премьер: АЗС, которые "балуются" и оставляют казахстанцев без топлива, будем наказывать

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Совета отечественных предпринимателей, на котором рассмотрены вопросы развития агропромышленного комплекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Участники обсудили проблемы хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также вопросы развития птицеводства, семеноводства и сахарной отрасли.

Выступая с докладом, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в настоящее время разработаны новые подходы по реформированию системы субсидирования АПК, предусматривающие упрощение процедур, оптимизацию существующих направлений и внедрение новых видов субсидий, стимулирование использования инноваций и развитие кооперации на селе.

При этом по всем направлениям субсидирования планируется ввести инструменты контроля и встречные обязательства для получателей государственных средств.

Премьер-министр отметил, что в рамках пакета поправок нужно предусмотреть обязательство по продаже части продукции на внутреннем рынке.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда некоторые сельхозтоваропроизводители получают субсидии, а потом всю продукцию отправляют на экспорт. Получается, что мы остаемся с нехваткой по некоторым позициям, а это провоцирует рост цен. Поэтому часть продукции должна реализовываться на внутреннем рынке. Это нужно определить на основе объемов производства и потребления», – сказал Алихан Смаилов и поручил профильному ведомству проработать данную меру.

В ходе заседания генеральный директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев поднял вопрос зависимости товаропроизводителей от коммерческих банков, так как аграрии не могут переходить на льготные программы поддержки из-за автоматической потери субсидирования процентной ставки по кредитам. 

Данный вопрос поручено отработать в кратчайшие сроки Министерству сельского хозяйства.

«Сейчас проводится пересмотр требований к предпринимателям вместе с НПП «Атамекен». По правилам субсидирования тоже необходимо провести работу, чтобы убрать все неоднозначности и коллизии с помощью бизнеса, который с ними сталкивается. Это нужно сделать в сжатые сроки», – отметил Алихан Смаилов.

Еще один проблемный вопрос на заседании поднял учредитель ТОО «DALA-FRUIT.KZ» Болатбек Нажметдинулы. Он отметил, что в регионах местные АЗС предпочитают заправлять дизельным топливом транзитный транспорт, тогда как отечественные машины, для которых предусмотрена сниженная цена, остаются без топлива.

«Новая система оплаты введена с понедельника. Сейчас те АЗС, которые «балуются», мы будем наказывать вплоть до отзыва лицензии. В ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован», – подчеркнул Премьер-министр.

На заседании со своими предложениями также выступили председатель правления АО «Алель Агро» Разия Жатакпаева и учредитель ТОО «АксуКант» Кайрат Оразбеков.

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что основными задачами планируемых реформ в сельском хозяйстве являются рост производительности и обеспечение за счет этого продовольственной безопасности страны. При этом для повышения эффективности новые подходы прорабатываются в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом.

Популярное

Все
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Тонкая красная нить инфоцыганства
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Виноват ли климат и климат ли виноват?
Так вершились судьбы миллионов
Мир можно изменить, если изменить людей
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Тише едешь – дальше будешь
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Острота ума и спокойствие сердца
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Мама не любит Интернет
Хотят и могут
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
«Бавария» бьет рекорды
В лидерах – «Актобе»
Жест доброй воли
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Созвучие великих
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Правительство , Энергетика
Контроль за ценами на ГСМ: в Правительстве примут оперативн…
Сельское хозяйство
60 тысяч га пастбищных угодий возвращены государству
Правительство
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительств…
Экономика
Холдинг "Байтерек" покупает "дочку" Сбербанка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]