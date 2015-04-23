Премьер Британии забыл размер прожиточного минимума В мире Дамир Айдаров

Глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон во время предвыборных дебатов не смог назвать размер прожиточного уровня в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Guardian.



В ходе интервью радиостанции ВВС один из слушателей задал вопрос премьеру о том, смог бы он прожить на минимальную зарплату. Со своей стороны ведущий попросил премьер-министра уточнить ее размер.



"Она разная в разных частях страны… Я не держу эти цифры в голове", – ответил глава Консервативной партии.



Чука Умунна, министр по делам бизнеса и предпринимательства теневого правительства Лейбористской партии, заявил, что это свидетельствует об оторванности лидера консерваторов от жизни обычных граждан.



Как отмечает издание, минимальная зарплата в Великобритании составляет 6,50 фунтов стерлингов в час.

