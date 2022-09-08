Фото: primeminister.kz
Правительство
Премьер дал поручение по заработной плате спасателей

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров в Костанайской области и других регионах страны, а также материально-технического укрепления подразделений и служб Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Глава МЧС Юрий Ильин доложил, что на сегодняшний день сложная пожарная обстановка в Костанайской области стабилизировалась, угроза населенным пунктам снята. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных изолированных зон. На сегодня большинство эвакуированных граждан вернулось в свои дома.

Вместе с тем продолжается работа по тушению пожаров в ряде других регионов, куда направлены силы и средства МЧС и акиматов.

Премьер-министр отметил, что ответственным госорганам нужно провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям.

«Пожар в Костанайской области показал реальную необходимость скорейшего решения вопросов материально-технического дооснащения органов гражданской защиты, природоохранных и лесных учреждений, модернизации системы оповещения», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поручил проработать вопросы увеличения заработной платы и иные меры социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты во всех регионах, а также премирования работников, задействованных в ликвидации пожаров в Костанайской области.

При этом, по его мнению, ответственным госорганам необходимо пересмотреть алгоритмы действий и взаимодействия при ликвидации крупных ЧС.

«В случившейся в области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц. В этом надо разобраться и сделать выводы. Виновные должны понести наказание», – отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что для строительства 91 нового дома для потерявших жилье граждан в селе Аулиеколь определен земельный участок площадью 12 га. Будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 квадратных метров. При этом к земельным участкам проведут необходимую инфраструктуру (водо-, газо-, электроснабжение) и подъездные пути. Строительно-монтажные работы уже начаты силами 12 местных подрядных организаций.

«Нужно обеспечить быстрое завершение этой работы, чтобы до наступления зимы люди смогли заехать в эти дома», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, Премьер-министр поддержал предложение по повышению зарплаты работникам лесных хозяйств, а также дал ряд поручений по восстановлению лесного массива.

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