Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Премьер дал ряд поручений по развитию Карагандинской области

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по комплексному социально-экономическому развитию Карагандинской области, находясь в регионе с рабочей поездкой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На совещании с докладами выступили аким области Женис Касымбек, министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, первые вице-министры труда и социальной защиты населения – Акмади Сарбасов, просвещения – Шолпан Каринова.

Премьер-министр подчеркнул, что в последнее время в Карагандинской области участились чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и несчастными случаями на воде, а также происшествия на промышленных предприятиях.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом области нужно принять все необходимые меры по обеспечению должного уровня безопасности в регионе», — поручил Алихан Смаилов.

Глава Правительства напомнил, что на развитие Карагандинской области в 2022 году предусмотрено свыше 176 млрд тенге. При этом в рамках уточнения республиканского бюджета региону было выделено еще более 48 млрд тенге.

«Эти расходы направлены на развитие инженерной инфраструктуры, поддержку агропромышленного комплекса и социальные нужды региона. Акимату необходимо обеспечить целевое и эффективное использование данных средств для достижения качественных результатов по всем озвученным направлениям», — сказал Премьер.

Вместе с тем Алихан Смаилов напомнил о необходимости вести планомерную работу по недопущению необоснованного роста цен на продовольствие.

В этой связи глава Правительства поручил усилить контроль за торговыми наценками и активно применять доступные рыночные механизмы, включая «оборотную схему», прямые договоры с фермерами южных регионов и ближнего зарубежья, а также форвардные контракты на поставки сельхозпродукции.

Премьер-министр подчеркнул, что актуальным вопросом является и диверсификация экономики региона.

С этой целью в текущем году за счет частных инвестиций планируется завершить 12 проектов на сумму около 222 млрд тенге. Также на стадии проектирования еще 34 проекта на сумму свыше 874 млрд тенге.

«Данные проекты реализуются в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, машиностроение, металлургия, энергетика, строительная индустрия и бумажная промышленность. Акимату области необходимо запустить их в срок, а также обеспечить качественную проработку новых проектов», — отметил Алихан Смаилов.

По итогам совещания Премьер-министр дал еще ряд поручений госорганам и акимату: увеличить долю дорог в нормативном состоянии, завершить разработку ПСД по реконструкции участка автодороги «Жезказган - Караганда» и поэтапно начать строительно-монтажные работы, а также внести предложения по завершению строительства магистральных сетей теплоснабжения жилых массивов в Караганде.

Минтруда совместно с палатой «Атамекен» и Федерацией профсоюзов поручено выработать единую позицию в части установления максимального порога вины работника при применении смешанной ответственности и выработать подходы по совершенствованию законодательства по вопросам несчастных случаев.

Акимату Карагандинской области совместно с Министерством просвещения поручено до конца 2022 года обеспечить введение в эксплуатацию 14 детских садов с размещением государственного заказа на дошкольное образование.

«Совместными усилиями мы должны придать новый импульс развитию Карагандинской области. От этого зависит рост благосостояния граждан и повышение качества жизни в целом», – заключил Алихан Смаилов.

В Караганде Премьер-министр также посетил IT-Hub «Терриконовая долина», на базе которого проводится обучение digital-специалистов различных направлений.

«Сегодня государство предоставляет много преференций для IT-компаний и проводит разного рода программы бизнес-инкубирования. Это важные шаги по формированию экосистемы технологического предпринимательства в стране, в том числе среди молодежи. Данную работу нужно продолжать во всех регионах совместно с частными партнерами», — сказал глава Правительства.

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