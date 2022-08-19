Фото пресс-службы Премьер-министра РК
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Премьер дал ряд поручений по развитию Павлодарской области

Находясь в Павлодарской области с рабочей поездкой, Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по комплексному социально-экономическому развитию региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

С докладами выступили аким области Абылкаир Скаков, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, а также вице-министры национальной экономики Бауыржан Омарбеков, просвещения – Айбат Ильясов и здравоохранения – Вячеслав Дудник.

Глава Правительства отметил, что Павлодарская область является одним из важнейших индустриальных регионов страны, в котором активно развиваются горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность и строительная отрасли.

На развитие области в 2022 году предусмотрено порядка 134 млрд тенге, при этом в рамках уточнения республиканского бюджета было дополнительно выделено еще более 23 млрд тенге.

«Данные средства направлены на социальные нужды региона, развитие инженерной инфраструктуры, поддержку агропромышленного комплекса и другие инфраструктурные проекты. Необходимо обеспечить их целевое использование и эффективное освоение для достижения качественных результатов», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на необходимости вести планомерную работу по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания в регионе.

«Данный вопрос регулярно рассматривается на уровне Правительства. Определены все необходимые инструменты и механизмы. Их надо активно применять», — отметил Алихан Смаилов.

Еще одним актуальным вопросом, по словам главы Правительства, является диверсификация экономики региона. С этой целью в текущем году за счет частных инвестиций планируется завершить 66 проектов на сумму около 44 млрд тенге. Кроме того, на стадии проектирования находятся еще 48 проектов на сумму свыше 1,7 трлн тенге.

«Данные проекты реализуются в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, металлургия, энергетика, строительная индустрия. Акимату области необходимо запустить их в срок, а также обеспечить качественную проработку новых проектов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр поручил министерствам индустрии и инфраструктурного развития, финансов, национальной экономики совместно с акиматом области рассмотреть возможность выделения средств на строительство автомобильного моста через реку Иртыш, реконструкцию дорог «Ленинский – Иртышск – Русская поляна» и «ГРЭС-1 – Баскамыс – Разумовка», строительство объектов водоснабжения и реконструкцию сетей теплоснабжения.

Кроме того, акимату было поручено провести технический аудит теплоэнергетического центра Экибастуза и внести конкретные предложения по обеспечению его эффективной работы, а также совместно с компанией «КазАвтоЖол» до конца года повысить долю дорог в нормативном состоянии до 97% по республиканской сети и до 93% – по местной сети.

Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами и акиматом поручено рассмотреть возможность выделения средств на проекты подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к орошаемым участкам региона, а министерствам здравоохранения, финансов, национальной экономики совместно с акиматом – рассмотреть возможность выделения средств на реконструкцию многопрофильной больницы №1 в Павлодаре.

Также Премьер поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов рассмотреть вопросы ускоренного перехода предприятий на комплексные экологические решения, а Министерству просвещения совместно с акиматом – принять меры для решения проблем трехсменных школ, нехватки ученических и дошкольных мест, а также обеспечить качественную подготовку к началу нового учебного года.

«Решение вопросов социально-экономического развития региона зависит от эффективной совместной работы центральных государственных органов и акимата области», — заключил Алихан Смаилов.

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