Премьер Ирака призвал Турцию вывести свои войска из страны

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о завершении битвы за Мосул и призвал войска Турции отступить и покинуть страну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
"Премьер-министр Ирака призвал турецкие войска отступить и покинуть Ирак, заявил, что битва за Мосул завершена", – проинформировал иракский курдский телеканал Rudaw.
Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ДАИШ.
Напомним, ранее власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой ДАИШ в Мосуле.
Кампания по выдворению боевиков из Мосула, более трех лет удерживаемого террористами, началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.
"Премьер-министр Ирака призвал турецкие войска отступить и покинуть Ирак, заявил, что битва за Мосул завершена", – проинформировал иракский курдский телеканал Rudaw.
Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ДАИШ.
Напомним, ранее власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой ДАИШ в Мосуле.
Кампания по выдворению боевиков из Мосула, более трех лет удерживаемого террористами, началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.