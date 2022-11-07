Премьер Казахстана прибыл в Египет

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в город Шарм-эш-Шейх для участия в Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET.

В работе Всемирного саммита по климату принимают участие представители более 120 стран. Главы государств и правительств выступят с «национальными обращениями», в которых представят видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата.

Ожидается, что на полях саммита Алихан Смаилов также проведет ряд двусторонних встреч.

Церемония приветствия с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.