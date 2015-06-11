Премьер Казахстана примет участие в открытии первых Европейских игр в Баку

Делегация Казахстана во главе с Премьер-Министром Каримом Масимовым прибудет в Баку для участия в церемонии открытия первых Европейских игр "Баку-2015", сообщили Kazpravda.kz
сегодня в Посольстве Казахстана в Азербайджане.
Как стало известно, в состав делегации входит, в том числе министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.
"Европейские игры, которые пройдут с 12 по 28 июня 2015 года в Баку, являются первыми в истории Европейского континента", – отмечается в информации пресс-службы.
В общей сложности в Баку будут проведены 20 спортивных состязаний: 16 – по олимпийским видам спорта и 4 – по неолимпийским видам спорта. Более шести тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны на протяжении 17 дней соревнований.
Баку был удостоен чести провести Европейские игры Европейским олимпийским комитетом (EOC) в декабре 2012 года.