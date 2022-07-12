Премьер Казахстана встретился с министром туризма Израиля

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Глава Правительства отметил, что Израиль является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, и в нынешних реалиях наши страны должны приложить большие усилия для оживления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере, в аграрной отрасли и по развитию туристического потенциала.