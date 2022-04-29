Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество
Премьер Казахстана встретился с Президентом Кыргызстана

В рамках рабочей поездки в Бишкек Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества.

Высоко оценив взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере, Алихан Смаилов выразил готовность Правительства РК оказать содействие в проведении Дней культуры Кыргызстана в Казахстане в октябре текущего года.

Премьер-министр РК также проинформировал Президента Кыргызстана о договоренностях, достигнутых по итогам 10-го заседания Межправительственного совета.

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