Премьер Казахстана встретился с Президентом Кыргызстана

В рамках рабочей поездки в Бишкек Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества.

Высоко оценив взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере, Алихан Смаилов выразил готовность Правительства РК оказать содействие в проведении Дней культуры Кыргызстана в Казахстане в октябре текущего года.

Премьер-министр РК также проинформировал Президента Кыргызстана о договоренностях, достигнутых по итогам 10-го заседания Межправительственного совета.