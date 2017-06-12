Премьер лишил казахстанскую полицию надежды на возврат жезлов

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поставил точку в обсуждении вопроса о возможном возвращении полицейским жезлов, передает Kazpravda.kz
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Глава Кабмина, отвечая на депутатский запрос из Мажилиса, отметил, что в таких развитых странах дорожно-патрульная полиция использует жесты рук для остановки транспорта и регулирования движения. В Европе и Америке число автомобилей гораздо выше, чем в нашей стране. И при этом никаких проблем не возникает.
Сейчас, напомнил Сагинтаев, основное регулирование транспортных и пешеходных потоков осуществляется с использованием технических средств организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, дорожные разметки), при этом ручное регулирование дорожного движения применяется в отдельных случая.
"В настоящее время Министерство внутренних дел проводит разъяснительную работу среди населения о значении сигналов регулировщиков с помощью жестов руки. Также для сотрудников дорожно-патрульной полиции проводят специальные уроки по совершенствованию методов регулирования дорожного движения с помощью жестов рук", – указал в ответе Премьер, заметив, что сотрудники ДПП в плановом порядке получают новую экипировку, которая подразумевает светоотражающие форменные куртки и перчатки.
Кроме того, добавил он, введенные новшества позволили значительно сократить число беспричинных остановок полицейскими транспорта и уменьшить количество неправомерных контактов с участниками дорожного движения.
"На основании изложенного использование жезлов в деятельности дорожно-патрульной полиции полагаю нецелесообразным", – заключил Сагинтаев.
Напомним, депутаты Парламента не раз обращали внимание МВД и Премьера на обоснованность возврата жезлов дорожным полицейским. Одним из последних к Сагинтаеву обратился депутат
Мажилиса Бахтияр Макен.