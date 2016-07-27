Премьер-министр Абхазии подал в отставку

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Фото с сайта abkhazinform.com
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия подал заявление об отставке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru.

"Сегодня вечером (26 июля) премьер-министр провел совещание с членами правительства, на котором он сообщил о том, что подал на имя президента заявление об отставке. Артур Миквабия поблагодарил членов кабинета министров за работу", – сообщил руководитель пресс-службы кабинета министров Беслан Гурджуа.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял отставку премьер-министра. "Президент Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Артура Миквабии от должности премьер-министра на основании личного заявления. Тем же указом временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на первого вице-премьера Шамиля Адзынбу", – сказали в пресс-службе Президента страны. 

Там добавили, что кабинету министров поручено "продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава кабинета министров Республики Абхазия".

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