Премьер-министр Абхазии подал в отставку

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Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия подал заявление об отставке, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на tass.ru
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"Сегодня вечером (26 июля) премьер-министр провел совещание с членами правительства, на котором он сообщил о том, что подал на имя президента заявление об отставке. Артур Миквабия поблагодарил членов кабинета министров за работу", – сообщил руководитель пресс-службы кабинета министров Беслан Гурджуа.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял отставку премьер-министра. "Президент Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Артура Миквабии от должности премьер-министра на основании личного заявления. Тем же указом временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на первого вице-премьера Шамиля Адзынбу", – сказали в пресс-службе Президента страны.
Там добавили, что кабинету министров поручено "продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава кабинета министров Республики Абхазия".