Премьер-министр Армении подал в отставку

Фото с сайта hayinfo.ru
Премьер-министр Армении Овик Абрамян объявил о том, что уходит в отставку. Об этом он сообщил, закрывая заседание правительства республики, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
"Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство. Я убежден, что нужно думать об успехе всех нас и дать шанс новому правительству на основании проделанной работы и с новыми подходами консолидировать общество", – сказал Абрамян.
Говоря о проделанной работе, Абрамян напомнил, что под его руководством правительство было открыто для любого диалога, для обсуждения здоровых идей.
"Предпринятые нами искренние и реалистичные подходы дали свои результаты, однако общество пока осталось поляризованным. Среди основных причин этого – разногласия, усиливающиеся из-за геополитических, внешнеэкономических и военных вызовов. Эти обстоятельства пока не дают нам возможности, собрав все силы, дать актуальные решения стоящим перед нами важнейшим проблемам – от обеспечения равных экономических возможностей до борьбы с коррупцией", – заявил Абрамян.
"Мы пока являемся страной, имеющей переходные проблемы. Для улучшения имеющихся экономических и социальных задач нам необходимо объединить усилия общества и правительства. А для этого необходимы новые подходы, новое начало. Именно поэтому я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство", – сообщил глава Кабинета министров.
58-летний Овик Абрамян занимал должность председателя правительства Армении с 13 апреля 2014 года. Он является заместителем председателя Республиканской партии Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.