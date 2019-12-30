Премьер-министр Армении поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года

Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Собеседники обсудили состояние и перспективы дальнейшего углубления казахстанско-армянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.
Премьер-министр Армении поздравил Президента Казахстана по случаю Нового года. В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну в новом году больших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Армении – благополучия и процветания.